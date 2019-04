02 Abril 2019 03:10:00

A AMLO le importa más Honduras

BUEN DÍA … A AMLO le importa más Honduras que 700 mil empleos mexicanos, y es que en lugar de pelear con Trump por el impuesto que desde el 1 de junio de 2018 aplica al sector siderúrgico, defiende a capa y espada la invasión hondureña lo que ha enfadado mucho al presidente de EU que amaga con cerrar la frontera.



LA ANCIANA VENDEPATRIAS OLGA SÁNCHEZ que es secretaria de Gobernación, dijo tajante que no detendrá la migración hondureña y que por el contrario, continuarán protegiendo a esos extranjeros que en febrero ingresaron por 70 mil a México. Demencia senil.



LOS ESPECIALISTAS ADVIERTEN; LA ECONOMÍA se desacelera, bajan las exportaciones, sube el empleo informal y cae el crecimiento del empleo formal. Los despidos de personas están a la orden del día. La inseguridad crece, pero eso no importa a los seniles encabezados por AMLO porque lo prioritario es el control político.



AGREGAN; LOS SUPERDELEGADOS SE CREARON como un gobierno paralelo, designado por el presidente, para preparar la caída en manos de Morena de todos los estados de la República, y ahora se refuerza su poder: los superdelegados tendrán un gabinete. Será toda una estructura de gobiernos paralelos rumbo a la dictadura.



EN LOS ESTADOS HABRÁ UN gobernador electo por los ciudadanos, y en paralelo, otro gobernador, con todo y gabinete, designado por el presidente López Obrador, que tendrá el poder sobre el dinero y su reparto en programas sociales.



ESE SUPERDELEGADO, ADEMÁS DE REPARTIR los recursos y fiscalizar al gobierno estatal, tendrá toda la exposición en medios para convertirse, cuando llegue la fecha, en el candidato de Morena a la gubernatura.



YA EMPEZARON: EN BAJA CALIFORNIA, el superdelegado Jaime Bonilla renunció al cargo para convertirse en el candidato de Morena al gobierno estatal en las elecciones que habrá en dos meses. Con los guantes cargados de plomo, va a noquear, sin duda.



LA REVOCACIÓN DE MANDATO TIENE por finalidad que el presidente esté en la boleta de las elecciones intermedias en 2021. Así Morena busca conseguir un triunfo avasallante, porque el presidente López Obrador con todo y sus disparates no ha dejado de hacer campaña personal, todos los días, en red nacional de televisión.



EN AHMSA ESTÁ CONGELADO UN proyecto de expansión que generaría casi 2 mil empleos por constructoras en la etapa de construcción porque no hay certidumbre, o sea que los aranceles de 15 por ciento por medio año y provisional no garantizan la confianza para arriesgar millones de dólares en inversiones, pero por eso la gente dice que estábamos mejor cuando estábamos peor.



EL GOBIERNO DE AMLO RECIENTEMENTE anunció que también quiere quitar la Cuenca Lechera de la Comarca Lagunera y se perderían alrededor de 100 mil empleos, además el vejete sigue despidiendo miles de burócratas, recortó también el gasto en educación, salud, cultura, turismo y en muchos rubros de tal forma que a pasos agigantados está destruyendo el país.



SIN EMBARGO, LOS AGRICULTORES DE Reynosa no se dejaron y ayer bloquearon el puente internacional con Pharr, Texas, y es que llevaron tractores y camionetas 4 por 4 para cerrarlo en protesta porque el ignorante cabeza de pañal les eliminó el apoyo que tenían..



SILVIA GARZA, DIPUTADA FEDERAL POR el PAN después de permanecer mucho tiempo nomás calentando la butaca allá en la Cámara de Diputados y cobrando su buena feria, ayer acudió de visita con directivos de la Sección 288 del Sindicato Minero Democrático y ahí le pidieron respaldo para convencer al gobierno hondureño de AMLO de respaldo a las fuentes de empleo del sector siderúrgico.



LA RAZA QUE LABORA EN el BOF-Colada Continua de Grupo Amarillo de la Sección 288 llevará a cabo mañana su convivio mensual en un salón ubicado en calle Tabatzin esquina con Maxtla de la colonia Deportivo y por eso la mesa directiva a cargo de Roberto Bocanegra y Rigo Contreras están llamado a los obreros a participae, esto es los activistas y simpatizantes, más los que deseen integrarse.



HASTA MAÑANA