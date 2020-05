22 Mayo 2020 04:09:00

A bailar con el virus

A ver, ¿qué parte no entendemos?



Pareciera que algunos, muchos desgraciadamente, tomaron la reactivación de ciertas actividades económicas, aun con sus evidentes restricciones, como una señal que la batalla contra el Covid se estaba ganando, y nada más lejos de la realidad.



Lo único cierto es que se reactiva la actividad productiva en medio de la pandemia, con el riesgo permanente de que se disparen los contagios. El virus sigue aquí, igual de letal y con exactamente su misma capacidad de propagación.



El regresar al trabajo, en industrias y comercios, era necesario, impostergable dirán algunos, pero no hay que olvidar ni por un segundo que el Covid-19 fluye por nuestras calles, en los cientos, tal vez miles de asintomáticos, potencialmente en cualquier objeto de uso común y eso precisamente nos impide cantar victoria. Estamos muy lejos para eso.



No, lo que hay que entender es que la “nueva normalidad” nos obliga a bailar con el virus, y la única forma de hacerlo sin morir en el intento, es extremando las medidas de higiene y autoprotección; mantener siempre la sana distancia y evitar cualquier situación de riesgo, y en estos tiempos un verdadero foco rojo es cualquier concentración de personas.



Sí, hay que aprender a bailar con el Covid; asumir que estamos en la trinchera de una guerra que se libra todos los días y que está lejos de terminar.



Que seguimos en medio de una pandemia que impone condiciones a las que hay que acostumbrarse. De eso se trata ahora la vida, en esta “nueva normalidad”, de sobrevivir y no contagiarse, de bailar con el virus con todos los riesgos que ello implica. Entonces, ¿qué hay que celebrar?