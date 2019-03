16 Marzo 2019 03:10:00

A cambio de impunidad Rubén Moreira

BUEN DÍA …”A CAMBIO DE impunidad Rubén Moreira ya se descaró a favor de López Obrador, se quitó la careta y demuestra abiertamente su intención de consolidar el PRIMOR, ahora no queda la menor duda de la razón por la que Rubén quiere dirigir al PRI, para entregárselo a Morena y ponerlo a su servicio”, expresa Marcelo Torres Cofiño.



EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE Coahuila se refiere al respaldo con su voto del diputado federal Rubén Moreira para que fuese aprobado el proyecto de revocación de mandato donde en las elecciones federales de 2021 AMLO aparecerá en las boletas para que la ciudadanía resuelva si se va o se queda en la Presidencia de México.



DESTACA QUE EL VOTO DEL exmandatario coahuilense en San Lázaro fue decisivo para que se lograra la mayoría calificada y aprobar, en lo general, el capricho del presidente López quien pretende incidir en los resultados de las elecciones intermedias del 2021 apareciendo en la boleta del revocatorio, lo que lo autorizaría a hacer

abiertamente campaña.



EL DIPUTADO COAHUILENSE DICE QUE Rubén Moreira, que votó en contrasentido de como lo hizo la mayoría de los diputados de su partido es ya, con toda claridad, un hombre al servicio de la Cuarta Transformación que está dispuesto, incluso, a entregar a su partido con tal de conseguir impunidad, para él y su hermano Humberto.

O SEA QUE TODOS LOS diputados federales del PRI excepto Rubén Moreira votaron en contra de la consulta de revocación de mandato con López Obrador apareciendo en las boletas de elector en julio de 2021.



“RUBÉN MOREIRA YA PERDIÓ TODO el pudor, se ha descarado completamente, ha ofrecido su partido para ponerlo al servicio del president y me pregunto, seriamente, qué opinan los priistas de convicción al ver cómo, el que desea dirigirlos, los vende al tirano en ciernes que nos gobierna”, añade el torreonense.



CON EL INMINENTE CIERRE DE dos siderúrgicas en Matamoros, Tamaulipas enseguida llegará el reparto de culpas y endoso de responsabilidades donde en caso que efectivamente cierren operaciones habrán desaparecido alrededor de 800 plazas laborales.



ES INEXPLICABLE QUE ANDRÉS MANUEL López Obrador siga solapando a esa buena para nada la imberbe Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalá qué tal vez ni el intento ha hecho para apagar los incendios laborales en la fronteriza ciudad colindante con Brownsville, Texas y reporteros capitalinos han cuestionado al respecto porque el padre de esa mujer está metido en el ajo.



LOS MULTICONFLICTOS EN MATAMOROS NO solamente afectan a la empresa y los trabajadores, sino a la economía nacional, además nadie en su sano juicio en lo sucesivo se atreverá a invertir en esa zona devastada.



SIDERÚRGICA DEL GOLFO Y SISTEMAS Estructuras y Construcciones decidieron cerrar porque aunque ofrecieron pagar 20 por ciento de incremento salarial y un bono de 32 mil pesos esto fue rechazado por la parte sindical y obrera al pretextar que ahora la necesidad es un bono de 48 mil pesos y fue entonces cuando la empresa aventó el arpa y anunció que era por demás y que definitivamente ya no quiere saber nada.



HACE CASI UN PAR DE años, Altos Hornos de México dispuso el cierre de Cerro de Mercado derivado de un paro laboral en los yacimientos de mineral de fierro en la capital duranguense, pero luego intervino el Gobierno de Durango y la siderúrgica dio marcha atrás en su determinación e aquellos días que AHMSA sufrió paralización en cuatro de sus minas.



DATOS EXTRAOFICIALES AFIRMAN QUE ALTOS Hornos de México sigue delicado de salud, no se ha logrado reponer luego de la eliminación de aranceles contra acero chino, y le sigue causando estragos los aranceles aplicados por Estados Unidos contra acero mexicano por un 25 por Diego y esto la afecta directa e indirectamente, al cierre de febrero pasado ya había perdido más de 250 millones de dólares por esa razón.



