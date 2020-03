10 Marzo 2020 03:10:00

A cerrar filas

Buen día. No es protesta contra el Gobierno Federal que preside AMLO, tampoco repartir culpas, ni preparar un coctel de almas en pena, mucho menos pedir asignación de financiamiento público a AHMSA o sus dueños, sino simplemente pedir al jefe de las instituciones que puche la economía local antes que llegue al patíbulo.



“Todos como uno solo, añaden los organizadores, y dicen que la cita es a las 15:30 horas desde el monumento al Ave Fénix para enfilar como movimiento social en dirección al norte hasta desembocar en el cruce de los bulevares Pape y Madero donde se prevé mitin y tal vea surjan acuerdos de dar seguimiento a la única petición dirigida a Palacio Nacional; un empujón a la economía local.



Región Carbonífera



Que se aceite el engrane para que inmediatamente empiece a girar con normalidad y mueva la polea, pero hay otro movimiento igual de importante; una caravana por Carretera 57 que arrancará desde “El Sauz” 90 kilómetros al norte de Monclova, y encenderán la mecha los alcaldes de Progreso el famoso Lico Quintanilla, y la alcaldesa de Juárez, María Durón Olivares, y enseguida se sumarán sus similares de San Juan de Sabinas con cabecera en Nueva Rosita, Múzquiz y Sabinas.



No se trata únicamente AHMSA la que está en dificultades sino las factorías de los sectores metal mecánico, transformador, manufacturero, maquilador y el comercio con miles de despidos sin que surja la vacuna para detener el problema. Desde Fasemex, Grupo Fox, Inmagusa, Gunderson, Trinity, Teksid, además el desvanecimiento del comercio.



Esclavismo moderno



En Monclova, los organizadores reprobaron que dueños de compañías constructoras no vayan a participar en la marcha, no obstante que durante décadas disfrutaron de contratos para obras en AHMSA y mal hechas, se convirtieron en millonarios, pagando además salarios de hambre a los trabajadores con trato de esclavismo moderno, inflando presupuestos hasta el triple, y al personal los tienen en el IMSS con salarios inferiores a los reales.



A los 15 días los dan de baja en el IMSS, añaden los trabajadores, y ayer circuló un volante que dice; “todos los días escuchamos o leemos que AHMSA o resurge o quiebra; que 40 constructoras ya cerraron por problemas económicos, ellos culpan a diario a la empresa de la cual se hicieron ricos y en la mayoría de los casos con trabajos mal hechos cotizándolos al triple de su valor real que al cabo AHMSA pagaba.



Agrega el papel; “A todos nos consta como estaban al lado de AHMSA y ahora la culpándola para justificar su incapacidad para prepararse y diversificar la economía, a efecto de no depender de AHMSA, empresarios junto con sus cámaras empresariales que no saben otra cosa más que llorar, esas son lamentablemente nuestras fuerzas vivas.



Qué bueno que el Gobierno Federal aclare que no está para salvar empresas, ese es problema de AHMSA, pero tampoco hace algo para reactivar la economía de la Región Centro y por eso es la marcha, está claro que AHMSA es la mayor economía de la Región Centro y miren como estamos, es causa suficiente para apoyar todos, y no jugar a la política como lo hacen cámaras, alcaldes y empresarios.



Aspira Daniel a candidatura



Los abogados monclovenses Daniel González Méndez y Fidencio Salas de la Torre que son militantes de Morena de infantería y no los fifís que provienen del PRIAN, ayer acreditaron sus respectivas solicitudes a efecto de ser tomados en cuenta para las candidaturas a las diputaciones locales por los distritos 5 y 6.



Por la guerra de precios entre potencias petroleras y la pandemia del coronavirus, hay nerviosismo en los mercados del mundo, y el fenómeno condujo a que en Monclova el dólar libre por unidad se infectara y se ofreciera ayer en casas de cambio del primer cuadro a 19.50 pesos, 70 centavos más caro que el pasado fin de semana, pero se prevé que la moneda mexicana continúe hundiéndose.



