A contrarreloj avanza el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, en el levantamiento del censo de beneficiarios sociales en las diferentes regiones de Coahuila. Los avances son importantes, nos aseguran, y el estudio está prácticamente terminado, pero será hasta dentro de dos o tres semanas cuando se den a conocer los detalles.



Por lo pronto, se sabe que exdelegados y excoordinadores de programas sociales hasta recurrieron a empresas fantasma para hacerse de contratos. Habrá consecuencias



legales, nos aseguran.



Será en grande



Que será en grande el evento para la firma del pacto por la estabilidad y el empleo en Coahuila, al cual convocó el gobernador Miguel Riquelme. Las invitaciones empezaron a llegar y también las confirmaciones, entre ellas la del colombiano Carlos Rodríguez Díaz, director regional de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, y la del dirigente nacional de Canacintra, Enrique Guillén Mondragón.



Vienen ejecutivos de Chrysler, Grupo Lala, AHMSA, Grupo Peñoles y Constellation Brands, entre otros; empresarios de las distintas regiones del estado, líderes de cámaras empresariales, los 38 alcaldes, dirigentes de los sindicatos locales y nacionales con representación en Coahuila. La cita es el 6 de marzo a las 10 de la mañana en las instalaciones del Museo del Desierto.



No se resiste



Quien se dejó ver este domingo por Torreón fue el diputado Marcelo Torres Cofiño. Desde temprano, respaldó a los participantes de la Maratón Lala edición 2019, y también recorrió distintas colonias de la periferia, con lo cual se fortalecen las teorías que lo ubican como el candidato natural del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de la Perla de La Laguna.



Torres Cofiño habría dejado pasar las travesuras del alcalde Jorge Zermeño Infante, quien no se resiste a la posibilidad de dejar como candidata a su esposa Astrid Casale.



Mientras tanto, Torres Cofiño se mantiene en las tareas propias del encargo que tiene como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal.



El anuncio del paisano



Entre la clase política, y sobre todo en la académica, cayó bien la decisión del coahuilense José Narro Robles para desmarcarse públicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo mencionan como posible aspirante a la dirigencia nacional, en el próximo relevo de Claudia Ruiz Massieu.



“Para actuar con libertad y no afectar en lo absoluto a mi universidad, he tomado la decisión de dar por concluida la más maravillosa etapa de mi vida profesional”, señaló el paisano, de lo mejorcito en la pasada Administración federal, como titular de la Secretaría de Salud.



El saltillense, quien en diciembre de 2018 cumplió 70 años, fue el rector 43 de la UNAM, en el periodo 17 de noviembre de 2007-16 de noviembre de 2015.



En la talacha



En el PRI Saltillo, que encabeza la diputada Azucena Ramos Ramos, se tomaron en serio lo de ir por los distritos electorales de esta capital que se van a disputar en el 2020. Nos comentan de reuniones de trabajo, organización y evaluación de la estrategia, pues la idea de los priistas es llegar a la contienda con lo suficiente para llevarse el carro completo, por lo menos en la capital del sarape y el pan de pulque.



Este fin de semana no fue la excepción, y aprovechando que andaba fuera del horario de trabajo reglamentario, el alcalde Manolo Jiménez participó en reuniones de talacha con actores políticos y en las capacitaciones con integrantes del Comité Municipal. En estas jornadas de trabajo, nos mencionan, cada participante salió con una buena cantidad de chamba para desarrollar en los próximos meses.



En el mejor de los casos



Sigue fuerte el rumor sobe la salida de Higinio González Calderón de la Secretaría de Educación, pero no tanto como para creer la versión que el subsecretario de Educación Superior, Francisco Osorio Morales, ha dejado correr respecto a que es el indicado para la sucesión.



En el mejor de los casos, nos comentan, el exaspirante a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila se mantendrá en el cargo que ahora tiene.





En la opinión de…



Sobre la eventual candidatura de Álvaro Moreira Valdés, para diputado local del PRI por uno de los distritos de Saltillo, y de Shamir Fernández Hernández y Román Alberto Cepeda González por Torreón, los lectores opinan: “Lo de precandidatos es táctica para que suelten la guerra los contrarios y medir a la oposición”, consideró Gamaliel Garza Reyes… “Ese Álvaro Moreira no conoce, o se hace la vergüenza de la familia más ra (sic)”, cuestionó Armando Téllez.