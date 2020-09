20 Septiembre 2020 04:10:00

¡A defender el presupuesto!

¡A defender el presupuesto!



Las siguientes semanas son definitorias en materia de presupuesto y en Coahuila hay confianza de que los diputados federales que representan al estado se apliquen y den el sobreesfuerzo para tratar de remediar la golpiza que la cuatroté le dará a los coahuilenses al retirar asignaciones específicas para combatir la inseguridad y desarrollar obra pública.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme lanzó el S.O.S. los legisladores y la semana que inicia se concretará la reunión para definir la estrategia de defensa presupuestaria.



La tarea no será fácil, pues Morena, como partido del Presidente, tiene mayoría en San Lázaro, pero peor sería no intentarlo.







El daño es mayor



A propósito, según cálculos del diputado federal Rubén Moreira, las afectaciones para Coahuila en materia de aportaciones federales andarán rasguñando los 2 mil millones de pesos, que se borrarán de un plumazo, desde Palacio Nacional, y considerando el desplome de la economía del país y la inflación.



Las estimaciones más básicas señalan que la reducción en asignaciones sería de mil 500 millones, pero, por lo visto, el daño programado será mayor en el Presupuesto de Egresos federal 2021.



Y con esto cobra relevancia lo dicho por el diputado local panista Juan Carlos Guerra, en el sentido de que en el Gobierno de Andrés Manuel López no quieren a Coahuila. Con todo esto, ni cómo desmentirlo.







Reunión virtual



Al filo de las 8 de la mañana, muy temprano para ser sábado, inició la sesión de trabajo entre el secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller, y Ruth Hughs, titular de la Secretaría de Estado de Texas. El encuentro fue virtual con dos temas en la agenda: echarle ojo a los avances del Plan Maestro de Transporte Fronterizo México-Texas y el programa para mejorar la interconectividad entre los dos estados fronterizos.



Los temas son prioritarios de los dos lados de la frontera y nos reportan que la reunión, a la cual también se sumaron Jaime Guerra y Gerardo Berlanga, de las secretarías de Economía e Infraestructura, fluyó conforme a lo esperado.







Otras dos



En el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, llegaron el viernes por la noche, al cuarto para las 12, antes del cierre, dos impugnaciones más sobre el tema de la doble reelección.



Se trata de los regidores Dolinka Martínez Soria, de Saltillo, quien forma parte de lo que era el Partido Nueva Alianza (Panal) y el abogado Ricardo Alfonso Maldonado Escobedo, regidor panista en Monclova, quienes se suman a los alcaldes Alfredo Paredes y Julio Long; a los comités municipales del PAN en Monclova y San Juan de Sabinas, y a las dirigencias estatales del PRD y Verde Ecologista de México, para tratar de obligar a los consejeros electorales a reconsiderar su negativa.



La idea es que los alcaldes electos desde 2017 puedan permanecer en el cargo tres años más, es decir, hasta 2024.







¿Candidatura transparente?



¿Qué partidos son los más opacos y cuáles los más transparentes? El dato es posible para los ciudadanos, gracias al programa Candidatura Transparente, del IEC.



Aunque no todos los candidatos aceptaron que su información aparezca como pública, Unidad Democrática, Unidos y Emiliano Zapata cumplen a 100 por ciento. Después de ahí, está el PRI, con 87.5% de cumplimiento; PT y PAN, con 75%; Movimiento Ciudadano, 68.7% y PRD, 62.5 por ciento.



El PVEM y Morena cumplen solo con 37.5% de los requisitos de transparencia, y en donde de plano ni si quiera se asomaron a la plataforma de Candidatura Transparente, es en el Partido de la Revolución Coahuilense, de Abundio Ramírez Vázquez, hoy por hoy, el partido que más oculta información.







Pura simulación



El que se resiste a dar luz verde a los comerciantes para que se instalen cada domingo en la plaza Alameda es el Alcalde de Arteaga, para más señas Everardo Durán Flores. Según esto, entre los puesteros hay uno que otro dirigente de Morena y eso, para el Edil, es motivo suficiente para mantener vigente el “no”, por eso no hay que creerle mucho al Alcalde del municipio manzanero, y menos en aquello de que anda preocupado por los contagios.



Más bien, se trata de mera simulación, pues mientras la plaza está sola, cada domingo los comercios aledaños, los cuales incluso invaden la vía pública, se abarrotan de marchantes, sin sana distancia ni alguna otra medida sanitaria. ¿Entonces?