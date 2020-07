16 Julio 2020 04:09:00

A desandar lo andado…

El sector restaurantero de la región lanza una voz de alarma. Dice que la mayoría de los negocios de este giro no aguantaría otro golpe, que apenas se empiezan a recuperar de los estragos de la doble cuarentena y que, si se da marcha atrás, si se reducen aforos y días laborables, pues estarían condenados a la quiebra. Pues eso es precisamente lo que va a pasar y en cuestión de días.



El Subcomité Regional evalúa todos los días el número de contagios confirmados y especialmente el nivel de saturación hospitalaria, y es este indicador el que obliga a tomar medidas restrictivas.



Resulta que en la región la cifra de hospitalizados por Covid llegó este miércoles a 104, el 52% del total de camas disponibles, por lo que nos encontramos a solo 15 casos para llegar al temido 60% de saturación hospitalaria.



Al ritmo actual de contagios, casos graves y decesos, esto llegará mañana o pasado y entonces se tendrá que imponer una reducción del 25% en los aforos en mercados, gimnasios, restaurantes, en prácticamente todos los establecimientos no esenciales.



Sí, es cuestión de días para que se tenga que desandar lo poco andado en esto de la reactivación económica.



Mayores restricciones, sin duda, colocarán en riesgo de cierre permanente, de quiebra, a decenas y decenas de negocios, con el devastador impacto económico que ello implica para toda la sociedad.



¿Es injusto? Pues sí, muy injusto, y esto se lo deberemos de “agradecer” a todos los indolentes e irresponsables que hacen caso omiso a las medidas de autoprotección y distanciamiento.



Y a las autoridades habría que preguntarles: ¿qué esperan para aplicar la mano dura a los que hoy no solo ponen en riesgo su salud y la de los que los rodean, sino la ya de por si vapuleada economía de toda la región?