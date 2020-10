10 Octubre 2020 03:10:00

A días de la elección y no despegaron las campañas

El próximo domingo 18 de octubre se llevarán a cabo las elecciones para decidir quiénes ocuparán las curules en el Congreso del Estado...



Serán unas elecciones atípicas, primero porque van “huerfanitas” es decir, sólo se va a elegir a los diputados locales y como éstos no generan empleos, ni le dan agua al gallo de la pasión, no hay mucha emoción del electorado...



Y si a eso se le agrega los riesgos del Coronavirus, pues muy seguramente la gente se va a querer resguardar en su casa y no arriesgar su salud por unos baquetones, dijera mi abuela, que no van a resvoler nada...



Bajo este panorama los candidatos van a tener que redoblar esfuerzos, no sólo en la campaña que está a unos días de concluir, sino el día de la elección...



Cierto que ese día no se debe hacer proselitismo, pero el acarreo es una maña que aplican todos los partidos políticos de toda la vida y pues ahora lo van a tener que reforzar, porque estará bastante difícil la decisión para salir a votar...



Seguramente saldrán sólo quienes lleven un interés en esta o en las próximas elecciones...



Lo que no es para nada atípico, es que no haya candidatos buenos, por ninguna parte, la gente no tiene mucho de dónde escoger y eso también limitará la decisión de salir a votar en lugar de quedarse tranquilamente en casa...



Sin duda, la responsabilidad de la apatía ciudadana, es de los partidos políticos, quienes juegan con nuestra inteligencia una y otra vez, postulando a cualquier influyente hijo de vecino y quererlo hacer diputado, alcalde o regidor, nada más porque así lo decidió un partido...



En fin, faltan 8 días para la elección y las campañas jamás despegaron, ojalá que los ciudadanos, de cualquier forma y contra el Covid, decidan ejercer su derecho al voto...



De pleito en Castaños por un ex alcalde...



Como papa caliente traen allá en Castaños al ex alcalde y ex priísta, Mauro Zúñiga Llanas...



Y es que supuestamente asistió a una reunión de Morena, porque le anda coqueteando nuevamente a la Presidencia Municipal...



Pero más tarde que de inmediato la comisión auxiliar de Morena salió a decir que no se confundan que don Mauro Zúñiga no ha participado con el partido, ni siquiera como simpatizante, y menos siquiera pensar que puedan postularlo como candidato a la alcaldía el próximo año...



Y más directos no pudieron ser los morenistas, cuando dejan claro que no irán nunca con personas que tienen intereses políticos personales y ya de pasadita que no quieren más de lo mismo...



Algunos lo defendieron, otros lo rechazaron, pero así va el clima político en Castaños previo a la renovación de la alcaldía en el 2021...



Que es legal ser directora del Conalep y Consejera del INE...



Con todo y que desde el INE digan que no hay nada de irregular en el hecho de que la directora del Conalep, Deyanira Terrazas Cervantes sea consejera del INE, la realidad es que es servidora pública, porque trabaja en una dependencia de Gobierno y desde ahí la cosa no es transparente...



Pero ni modo, si la autoridad electoral dice que es válido el nombramiento, pues qué se puede hacer...



Y el INE aclara que los consejeros no tienen sueldo, sólo una dieta de 9 mil 802 pesos al mes...¡qué tal si les pagaran!, qué barbaridad....