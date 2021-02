03 Febrero 2021 04:10:00

A finales de mes, dice adiós

Alfredo Paredes López dejará la Alcaldía de Monclova antes de que termine febrero. La idea del Alcalde de sombrero es estar en condiciones de ir por la candidatura de su partido, Acción Nacional, para diputado federal por el Distrito 3, que, como se sabe, tiene cabecera precisamente en la capital del acero.



Hasta donde se sabe, el plan del Alcalde es retirarse del cargo a finales de mes, y como la cosa va en serio, ya tiene sucesor.



Las apuestas están doble contra sencillo a que el alcalde interino será Agustín Ramos Pérez, exdirector de Protección Civil municipal. Un perfil, nos comentan, bien visto por los monclovenses.







Los despiden en el Senado



Dice el dicho que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y por dos semanas, desde que concretó su salida del Senado para estar en condiciones de ser elegible, Armando Guadiana Tijerina prácticamente se la pasó por allá, hasta este martes, cuando sus ahora excompañeros aprovecharon para darle cálida despedida.



Muy apreciado el legislador con licencia, por lo menos así se notó en las muestras que recibió de los senadores de Morena y también de los del Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y hasta uno que otro de Acción Nacional.



Guadiana ya nada más va a esperar el resultado de la encuesta que ordenará la dirigencia nacional del partido de moda, para completar el requisito de ser candidato a la Alcaldía de Saltillo.







El caos



Por cierto, el que debuta este miércoles como delegado de la dirigencia nacional de Morena en Coahuila es Tanech Sánchez Ángeles. El mexiquense acompañará a Armando Guadiana Tijerina en el anuncio de su registro como precandidato a la Alcaldía de Saltillo y de cómo será, a grandes rasgos, su campaña.



A ver si aprovechando el viaje, el representante de la dirigencia nacional morenista anuncia la manera en que pondrá orden en el caos vigente en no pocos municipios del estado en donde los aspirantes a diputados federales y a los ayuntamientos, se tiran a matar.



Si no, que pregunte por el pleito casado entre el propio Guadiana y las hermanas Hortencia y Miroslava Sánchez Galván; o el que traen en las colonias de Torreón los expanistas Luis Fernando Salazar Fernández, mejor conocido como “El Hooligan”, y José Ángel Pérez Hernández, quienes andan de pique por la candidatura para alcalde.







Hay contrastes



Para más de uno, a los precandidatos del PRI a la Alcaldía de Saltillo y Torreón, respectivamente Chema Fraustro Siller y Román Alberto Cepeda González, se les ve muy activos en el trabajo con la militancia, aun cuando van solos a la contienda interna; en la acera de enfrente nomás no dan pie con bola.



En Morena, por ejemplo, como lo comentamos, no hallan la fórmula para designar candidatos y cubrir los requisitos de equidad de género sin morir en el intento por la magnitud de los revanchismos internos.



Y es que, de verdad, en el partido de moda no necesitan contrincantes afuera: son su peor enemigo y se lanzan unos contra otros, cual jaurías.





El ‘hubiera’



Y en Torreón, si alguien busca explicaciones de por qué el otrora poderoso Partido Acción Nacional, ahora está en el tercer lugar de las preferencias, eche un vistazo a la “estrategia” que Marcelo Torres Cofiño aplica en su precampaña.



Por lo visto, el expresidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss se casó con el “hubiera” y ya no sale de que si hubieran hecho estas obras, o por qué no se hicieron aquellas otras, que si la “megadeuda”, o las regiones privilegiadas con inversiones.



Los que saben, aseguran que se trata de un discurso más que sobado y solo evidencia la laguna mental que Torres Cofiño tuvo durante tres años, cuando fue legislador y todo era felicidad.







Las vacunas



Sin ocurrencias, ni falsas expectativas, como a diario ocurre en el Gobierno federal, en Coahuila la compra de vacunas para un millón de personas forma parte de un proyecto con bases sólidas.



Por lo pronto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme aseguró que se cuenta con documentación que alienta la compra del inmunizante, pero eso sí, sin salirse del guion, y los pormenores de la compra solo se van a dar hasta que sea un hecho consolidado. Responsabilidad, le llaman a eso los que saben.