25 Agosto 2020 03:10:00

A la bóveda del olvido

Buen día .Paladas de tierra y a la bóveda del olvido enviarán al triángulo de corrupción Julio Scherer-Julio Villarreal y Lopitoz donde en 2012 se hizo una transferencia multimillonaria en dólares a favor del entonces aspirante presidencial del PRD. Ocho años después el industrial y banquero estaría a punto de que le devuelvan la copa desde Palacio Nacional.



La hipótesis es que Julio Villarreal titular de Grupo Villacero y Banca Afirme se habría disfrazado de interesado en entrarle a AHMSA para compra o asociación a precio de ganga luego que el trabajo sucio de dejarla sin un quinto en caja se había hecho desde mayo de 2019 con el bloqueo de cuentas bancarias y aprehensión de Alonso Ancira lo que ahuyentó a banqueros, proveedores y clientes.



Luego el bazookazo cntra MICARE el 19 de junio pasado, y cuando la ley se impuso eliminando un Juez de Distrito la orden de captura, enfureció Su Satánica Majestad, ordenando su cese, que por supuesto terminará en cese.



Auto Golpe de Estado



Asintomático, pero México ya registró un Auto Golpe de Estado, las instituciones no sirven para maldita la cosa, todas están a la orden inmediata de lo que diga, ordene y mande un semi analfabeta, y teniendo de lacayos a corruptos del Poder Judicial de la Federación, y del Poder Legislativo, ya no hay nada que hacer, pero solo es el principio.



Hay un apetito enorme por el INE y la corrupción continuará despedazando leyes e instituciones, el país debatiéndose entre la pobreza, hambruna, falta de oportunidades, cáncer, coronavirus, desesperación y angustia, pero Lopitoz en lugar de trabajar se trepó a un avión comercial para promocionar los boletitos de la rifa del avión.



Sin recato



A escasos 5 días de que se cierre el plazo fijado por el calendario electoral para interponer la solicitud de registro de candidatos a diputaciones locales en los 16 distritos, el partido Morena ni siquiera ha informado a su militancia la identidad de los candidatos.



La militancia dice que lo hacen intencionalmente para evitar inconformidades por imposiciones, además que son capaces de anunciar los nombres de los candidatos justo al momento de interponer las solicitudes de registro.



Patriarca del colectivo panista monclovense e ícono del panismo coahuilense, el corazón de don Carlos Alberto Páez Falcón se apagó ayer a las 7:00 horas por causas naturales dejando su vida un legado de civismo, cultura, respeto a la dignidad humana y lucha por la democracia donde en 1978 dirigió una epopeya que lo llevó a la alcaldía en una época casi imposible de lograrlo.



El fallecimiento de don Carlos Páez ocurrido en un hospital privado de Monclova se produjo dos días después de su cumpleaños 92 pues nació el 22 de agosto de 1928, y momentos después del desenlace el cual se produjo a las 7:00 horas medio Monclova ya sabía de la noticia de quien dos ocasiones fue alcalde monclovense.



El coronavirus seguirá porque a 5 meses y fracción de que llegó a Monclova a la gente le sigue valiendo porque no utiliza cubre boca y cuando se lo coloca lo hace mal con toda la nariz al descubierto, y a veces toda la boca igual.



Gerardo Mireles líder de la Sección 147 dio positivo, pero es asintomático, permanecerá en aislamiento en su domicilio particular al menos por 10 días, así que durante la primera decena de septiembre seguramente se someterá a segundo examen donde en la inmensa mayoría de los casos ya resulta negativo.



Al igual que en ocasiones anteriores algunos trabajadores de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México propusieron ayer en la Sección 288 del Sindicato Democrático bloquear la puerta principal de acceso a la factoría, en protesta porque la empresa rehúsa aplicarles la baja por retiro voluntario, sin embargo, no se concretó; ellos reclaman la baja por retiro voluntario.



Hasta mañana