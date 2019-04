03 Abril 2019 03:10:00

A la cárcel Martín “El Bárbaro” Blackaller y sus cómplices

BUEN DÍA A LA CÁRCEL Martín “El Bárbaro” Blackaller y sus cómplices, o que devuelva los 3 millones de pesos en gastos innecesarios que efectuó ese personaje Secretario del Ayuntamiento , es el reclamo de una sociedad ya totalmente harta de ladrones y la impunidad que campea en Coahuila y donde Monclova no ha sido la excepción a través de décadas.



CADA ADMINISTRACIÓN municipal monclovense es lo mismo; saqueo y pillaje de sectas de hampones disfrazados de políticos priistas o panistas, y a futuro Morena estaría igual o peor, son también depredadores de dinero ajeno.



LA ADMINISTRACIÓN DE Alfredo Paredes proyecta construir un mega cristo en la Loma de la Bartola y la propaganda dice que sería el más alto en América Latina, pero la perra anda tan brava que nadie descartaría otra grotesca obra con mucho dinero tirado a la basura como el caso del famoso “rallador de queso”.



MIENTRAS TANTO, baches por todos lados, calles sin pavimentar, semáforos del año del caldo, calles en penumbras, y un monumento a Cristo más alto que el de Río de Janeiro porque tal vez así la dupla Paredes-Blackaller piensa que alcanzará el cielo pese a sus maldades.



EL CASO ES QUE el Congreso del Estado pidió a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría Interna de Monclova esta última a cargo de TOÑO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ investigar la omisión del alcalde Alfredo Paredes López porque coloquialmente se hizo “pato” al tolerar el saqueo mediante compras disfrazadas de MARTÍN BLACKALLER con cargo a los contribuyentes.



EN EL PUNTO DE Acuerdo del Congreso del Estado se exhorta al alcalde Alfredo Paredes y al Ayuntamiento a tomar las medidas cautelares correspondientes y cumplir con la debida investigación sobre esas irregularidades. ¿Por cierto, hasta cuando los diputados de pacotilla del PRI Gobierno van a aprobar la comparecencia del Contralor Armando Plata, lacayo de los Moreira?.



FECHAS ATRÁS LE abonamos que directivos de la Sección 147 pondrían en marcha el envío de señal libre de canales de televisión a través del Canal 29, el caso es que al lado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero Democrático ya tenían ayer todo listo para echarlo a volar y el sería en la Loma de la Bartola.



PERO DE REPENTE EL técnico que se encarga del proyecto se reportó telefónicamente diciendo que no iba a poder acudir porque no había conseguido una pieza electrónica y que así era imposible arrancar.



Sería un evento simbólico en la Loma de la BARTOLA Y LA RAZA DEL Grupo Verde de la Sección 147 que sesiona en El Huizache de ahí se iba a desplazar al lugar para participar en el evento a cargo del secretario general Gerardo Mireles, pero al final de cuentas se prorrogó para una futura fecha no dada aún a conocer.



DESDE LAS 15:30 HORAS, cientos de trabajadores adheridos a la Sección 147 organizaron la sesión semanal de los martes del Grupo Verde, y desde ahí se trasladarían a la Loma de la Bartola para apoyar la ceremonia obrera donde a partir de ese momento enviarían la señal libre de alguno de los canales nacionales, y los dirigentes sindicales indicaron que la contingencia fue inesperada, y que desconocen cuándo empezarán.



OBREROS DE TODOS LOS sectores de la industria condenan que la pandilla de vendepatrias encabezados por López Obrador, además de la secretaria de Gobernación Olguita Sánchez Cordero, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores siguen aferrados a continuar besando a los hondureños que han invadido el país, lo que mantiene molesto a Donald Trump que está a punto de cerrar la frontera.



LA SOCIEDAD ESTÁ indignada contra el decrépito AMLO porque es injusto que los mexicanos tengan que enfrentar todas las consecuencias nomás porque una pandilla de vendepatrias aman a los hondureños y hasta son capaces de cambiarle el nombre a República Mexicana de Honduras, y la esposa de Marcelo Ebrard es hondureña. Más de 100 mil han mancillado el suelo nacional.



HASTA MAÑANA