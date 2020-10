28 Octubre 2020 03:10:00

A la consulta

La guerra entre chairos contra aliancistas no se hizo esperar, a horas de desenterrar el hacha por el asunto de los recursos federales, ahora la permanencia del Pacto Federal será motivo de consulta ciudadana.



Cuando oyeron al Presidente de la República que se sometiera a consulta, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, no vaciló, “le entramos”, dijo.



Andrés Manuel, reitera no atenderá a los gobernadores de la Alianza Federalista, lo hará el Secretario de Hacienda.



Para el Mandatario es mero asunto electoral, que no puede modificarse el Pacto ni con la controversia, tendrá que cambiar la Constitución.



Los coahuilenses pierden con las diferencias y desacuerdos.



INDEPENDIENTE AÚN



Con identidad de político independiente, el ex candidato a la diputación local, Héctor Garza, agarró bandera de opositor y condenó la supuesta consulta sobre el pleito por el Pacto Fiscal entre gobernadores y presidente.



La razón es simple, si nunca le han preguntado al pueblo de otras decisiones porqué involucrarlos ahora.



Garza, les pide que demuestren su capacidad de decidir con responsabilidad, que por eso les dieron el mandato.



Hace años conocí un independiente opositor y bravito, le fue bajando rayitas hasta cero, agarró partido que en breve lo patrocinará para ir por el siguiente cargo.



Veremos cuánto le dura lo crítico y bravo a Héctor Garza.



PAREDES CON COVID



Muchos meses libró el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, el contagio de coronavirus, pero al iniciar el segundo periodo crítico la prueba, ayer salió positiva, con síntomas leves que le permiten seguir despachando desde casa.



El aislamiento antes que todo y la supervisión médica de él y su familia, reportándose dentro de lo que cabe con buen estado de salud excepto la pérdida de olfato.



Paredes puso a disposición de los ciudadanos su teléfono y redes sociales para mantenerse en contacto y seguir atendiendo peticiones de la ciudadanía.



Tempranito el Alcalde anduvo en una colonia y aunque atiende medidas de prevención posiblemente hay más contagios en su círculo.



APÚRENLE HAY 10



Y puede que para hoy sean menos las camas de hospital disponible para los pacientes Covid-19, sarcasmo para aquellos que no entienden ¡Quédate en casa! Y No distinguen urgencia o necesidad de salir.



El Hospital Covid en Monclova tiene 100 camas de hospitalización, 88 están ocupadas al día de ayer.



Como dice el “doc” está canijo con la raza, ni Covid, Influenza, Dengue hemorrágico y Chikungunya les asusta, hasta que muere un familiar medio entienden.



Al que reportaron hospitalizado fue al profe Félix Rodríguez por Dengue hemorrágico, dentro de lo que cabe bien, pero requiriendo de plaquetas.



ILUMINACIÓN LED



La fisonomía del bulevar Porfirio Díaz en Frontera, al menos en 300 metros de rehabilitación es otra, la iluminación de noche tiene contentísimos a los vecinos, lástima que les dijeron que hasta ahí llegó, el resto no se sabe para cuándo.



Por ahí vieron al alcalde Florencio Siller, supervisando los trabajos, los vecinos tienen dudas por las versiones que corren.



Si por lo menos el Alcalde hiciera contacto con el pueblo las dudas despejaría y su imagen mejoraría, dedicaría un poco de tiempo.



Como dicen, el tiempo ayuda a descubrir todo: las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas.