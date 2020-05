10 Mayo 2020 03:10:00

A la madre

Los que nunca faltan, esos ciudadanos que pasando por alto la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y haciendo oídos sordos a las recomendaciones de quedarse en casa, volvieron a abarrotar supermercados.



Las filas de compradores en los principales supermercados de Monclova- Frontera volvieron a aparecer, las compras de último momento para el festejo de hoy.



Ya sabrán por esos inconscientes, los nuevos casos de contagios se disparará en una semana, vaya irresponsabilidad, qué poca.



Monclova registró cinco casos nuevos, llega a 268 casos, más la suma de contagiados de municipios Región Centro.



Y si después de la concentración el día 30 salieron niños contagiados, ahora serán mujeres, y abusado con las de más de 60 años y enfermedades crónicas.



EN VEREMOS



Dirían que el lunes 11 el gobernador de Coahuila y los alcaldes que integran el Subcomité de Salud Región Centro definirán reapertura de negocios, la rectificación de Miguel Riquelme vino después: Reactivación cuando condiciones lo permitan.



Se malinterpretó el pronunciamiento y hubo de corregir el Mandatario, analizarán la ruta a seguir para volver a la normalidad de acuerdo a las condiciones de cada región.



“Primero es la salud de la gente”, la reactivación de la industria y el comercio será hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, por ahora no es posible, dijo MARS.



Si algo le temen las autoridades es al rebrote comunitario, les asusta un regreso a clases con alumnos asintomáticos que expandan el virus y se agrave la crisis.



CONTROVERSIA



La alianza de gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Michoacán presentará controversia constitucional ante la suprema Corte de Justicia de la Nación por la embestida del Gobierno Federal.



El presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo, buscan formas de domar a la Triada que pidió revisar el Pacto Fiscal entre otras acciones, ahora impulsa políticas públicas en contra de la generación de energía limpia.



Dicha medida tendría un impacto de dos mil millones de dólares para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, dirían en la reunión que tuvieron en Durango.



Señales claras de “se aclimatan o se aclichin..” para Miguel Riquelme, Jaime Rodríguez y Francisco Cabeza de Vaca, antes había sido el recorte de presupuesto



A pan y agua los quiere tener la Federación y si les manda recursos no serán ellos quienes los administren, veremos en qué termina este asunto.



En calidad de mientras que se unan a Bringas el líder del Frente antiAMLO, en una de esas consiguen que deje la Presidencia en Diciembre.



INMOVILIZADO



El que no reacciona frente a una severa crisis de salud en la Laguna es el alcalde de Torreón Jorge Zermeño, a quien el número de nuevos casos se le disparó en la semana con hasta 14 casos diarios, entre ellos niños, ayer cerró en 113.



La experiencia de Monclova no sirvió de ejemplo, un brote de contagios en la Clínica 16 del IMSS expandió los contagios que sumado a la falta de acción por parte del Alcalde aquello se pondrá peor.



Al viejito le ofendieron de sobremanera la restricciones que por decreto impuso el Gobernador del Estado, no quería restricciones donde nada más él manda, Torreón es ahora es el nuevo Wuhan.