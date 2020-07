04 Julio 2020 04:09:00

¿A las grandes ligas?

Corren versiones sobre el futuro del obispo Raúl Vera López, luego de que al cumplir 75 años presentó su renuncia como titular de la Diócesis de Saltillo. Algunos apuestan doble a sencillo a que va a incursionar en grandes ligas, con un nombramiento que le tienen listo en el Vaticano. Veremos.





Prófugo del ISSSTE



Buena carga de críticas recibió en las benditas redes sociales el diputado federal Francisco Javier Borrego Adame, quien al notar síntomas de Covid-19 se internó desde el pasado lunes en el Sanatorio Español, una de las instituciones particulares de salud más reconocidas en Torreón.



Borrego, quien antes de ser legislador y morenista, es empresario del transporte, literalmente le sacó la vuelta al ISSSTE, al IMSS o al Insabi, y como no predica con el ejemplo en los terrenos de la austeridad franciscana, le fue como en feria con sus propios seguidores.



No han sido buenos momentos para el originario de San Pedro, pues el brote del virus llegó hasta el núcleo de su familia.





El líder y el tesorero



El líder del Palacio de Coss, el diputado udecista Emilio de Hoyos Montemayor, va para una semana en aislamiento domiciliario. Pasó de ser caso sospechoso a confirmado de contagio por Covid-19. Está asintomático, así es que podrá seguir sacando pendientes desde casa.



Además del presidente de la Junta de Gobierno, otro funcionario de primer nivel en el Palacio de Coss también dio positivo. Se trata de Miguel Ángel Flores Luis, quien se desempeña como titular de la Tesorería.



Si ya eran rigurosas, a partir de esto las medidas de prevención se reforzaron en el Congreso estatal.





Sin casos



En la Universidad Autónoma de Coahuila llevan sin sobresaltos el tema de la pandemia y los contagios por el coronavirus. Entre alumnos, profesores e investigadores hay pocos casos y, hasta donde se sabe, la mayoría contrajo el virus por parte de amigos o familiares.



Medidas como la sana distancia, dejar en casa a la población vulnerable y el uso de sanitizante en las instalaciones de la máxima casa de estudios evitó hasta ahora que funcionarios hayan dado positivo al contagio.



En ello ha sido puntual la intervención del rector Salvador Hernández Vélez. ¡Que así siga!





En lo dicho



Se concretó la reunión virtual de la Alianza Federalista y tal como estaba hablado, se sumaron los gobernadores de Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, respectivamente, Martín Orozco, Paco Domínguez y Juan Manuel Carreras.



Desde Torreón, en una misma sesión de Zoom se conectaron el coahuilense Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Aispuro, de Durango.



Con la suma de los tres estados, ahora son 12, es decir, más de una tercera parte los que le reviran al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el maltrato presupuestal. En el grupo también están Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, y Tamaulipas.





Torta saltillense



El superdelegado Reyes Flores Hurtado y el diputado federal Diego del Bosque se aplicaron este viernes en una prioridad: que no le hayan puesto cebolla y demasiado picante a las tortas estilo saltillense que se recetaron.



Mientras hay alcaldes que responsabilizan a la “Cuatroté” por tener a sus gobiernos en jaque ante la retención del presupuesto, funcionario y legislador inmortalizaron en fotos difundidas en las benditas redes el momento de relax de la mañana de este viernes.



En algunos municipios hay señales de alerta porque además de los recortes de participaciones, todavía no se liberan proyectos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), lo cual no es poca cosa, pues con él se financian obras básicas contra la pobreza. Cada quien sus prioridades





Están listos



Por cierto, en la delegación de Bienestar en Coahuila, a cargo de Flores Hurtado, se reportaron listos para cubrir por adelantado los compromisos de apoyo a personas mayores de 65 años y discapacitados.



La idea es garantizar que integrantes de sectores vulnerables reciban el pago en una sola exhibición, lo equivalente a cuatro meses de apoyos para mantenerse en casa y evitar que se expongan a los riesgos de contraer Covid-19.