19 Noviembre 2020 04:10:00

A llenar el boquete

Luego de que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Cuarta Transformación les propinara un duro golpe a las finanzas municipales, con recortes en las áreas más sensibles, el gobernador Miguel Riquelme le devolvió el alma al cuerpo a los alcaldes, principalmente a los que encabezan municipios de poca población y quienes más resentirán el tijeretazo federal.



Riquelme fue claro al señalar que todos los municipios contarán con el respaldo de la Administración estatal y de la Iniciativa Privada, pues a través de las aportaciones del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), habrá obras por más 2 mil 500 millones de pesos en las cinco regiones de la entidad.



Así las cosas, el Gobierno del Estado y los empresarios tendrán que rellenar el boquete que generaron los diputados de Morena, que, como se menciona en todos los municipios, traicionaron a Coahuila.



¿A dónde va?



El nombre de Jaime Bueno Zertuche no aparece en la lista de candidatos a diputados federales. En lo que respecta a Saltillo, las dos nominaciones serán para el exdelegado de Desarrollo Social y de Economía en Nuevo León, Enrique Martínez y Morales, por el Distrito 4, y para el titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, quien será nominado por el PRI para contender por el Distrito 7, también de esta capital.



Además, si el proyecto para la segunda reelección prospera, como es de interés de más de 20 alcaldes, los priistas no tendrían duda de ir con Manolo Jiménez.



La duda entonces es sobre el futuro de Bueno Zertuche, quien este jueves por la tarde presenta su tercer informe legislativo, de manera virtual. La opción más cercana es el gabinete, en una de esas en Inclusión y Desarrollo Social, en lugar de Francisco Saracho, quien va como candidato por el Distrito 1.



Buenos gallos



Y a propósito de candidatos, hay quienes preguntan por Tereso Medina Ramírez. Cierto, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila no está en la lista de los próximos abanderados del PRI a diputados federales, pero al interior del tricolor y de la propia CTM, apuestan doble a sencillo a que tiene en la bolsa una mención plurinominal.



Finalmente, en la siguiente Legislatura, el tricolor deberá echar mano de experiencia y buenos gallos.



Tiburón en Saltillo



El reconocido empresario Marcus Dantus, uno de los famosos tiburones del programa Shark Tank México, de visita en la ciudad, reconoció el nivel de competitividad de Saltillo y auguró un gran crecimiento económico.



Quienes anduvieron cerca, comentan que el “tiburón” quedó con el ojo cuadrado al ver la coordinación con que se trabaja en Saltillo y Coahuila, entre el Gobernador, el Alcalde, la sociedad civil, la Iniciativa Privada y el sector educativo.



Durante la inauguración de la incubadora de negocios Startup México delegación Coahuila, en la Universidad Carolina, Marcus Dantus platicó con el alcalde Manolo Jiménez sobre el crecimiento y competitividad que tiene Saltillo, y coincidieron en que se ha logrado por la prioridad de desarrollar trabajo e inversión.



Tres prioridades



Resolver la situación financiera, empezando con cubrir más de 80% de la deuda que heredó; abatir el rezago de agua potable, uno de los reclamos más sensibles desde hace décadas y combatir la delincuencia con acciones sociales y presencia policial, son las prioridades en el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, del alcalde José María Morales Padilla.



Y precisamente en este último renglón hubo novedades. Allá estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien entregó equipamiento y patrullas para la Policía Municipal.



Por cierto, con esta medida, Ramos Arizpe se convirtió en “el municipio de Coahuila que cumple 100% con la fuerza policial que marca la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, según presumió el propio Alcalde en redes sociales.



Solidaridad entre Niños



Este es el nombre del programa que presentaron los diputados de UDC, Lenin Pérez Rivera y Emilio de Hoyos Montemayor, en el que los niños podrán canjear tapitas de plástico por una tableta electrónica para llevar sus clases en línea. La idea es que con la actividad se solidaricen con niños que padecen cáncer, ya que la recolección del plástico será canalizada a organizaciones dedicadas al apoyo de estos pacientes, que las venden y reciclan. Finalmente, todos ganan.



La idea es que niños y adolescentes de primaria y secundaria recolecten mil 500 tapitas de plástico.



Y a propósito de que todos ganan, ¿serán ciertas las versiones de que Pérez Rivera y Unidad Democrática de Coahuila están próximos al partido de moda, también conocido como Morena, para la competencia que viene el próximo año? Muy pronto tendremos detalles.