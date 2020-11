23 Noviembre 2020 04:10:00

A lo que va

El gobernador Miguel Ángel Riquelme comparecerá el próximo lunes 30 de noviembre ante los diputados locales. Acudirá al Palacio de Coss con motivo de su tercer informe al frente de la Administración estatal.



Es el único evento considerado para el Informe: será austero, breve y concreto. En síntesis, a lo que va.



Además de los 25 legisladores, habrá algunos invitados y, en seguimiento a la nueva normalidad, habrá transmisión vía Zoom. Seguridad pública, salud y desarrollo económico, serán los temas principales.



Originalmente se revisó la posibilidad de un evento en el patio central de Palacio de Gobierno, pero esto quedó descartado.







Agenda conjunta



Este lunes, el Gobernador arranca semana en Torreón. Encabeza los trabajos del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna y más tarde comparte agenda con su esposa, la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila. Al filo de las 13:00 horas, anuncian apoyos económicos para asociaciones civiles encargadas de apoyar a pacientes víctimas de cáncer.







A ver si aprenden



Lo sucedido en Nuevo León, en la construcción de alianzas para competirle a Morena, debe dejar una enseñanza clara para el resto del país. Alguien debe orquestar la construcción de fuerzas, si en realidad quieren ganarle alguna de las 15 gubernaturas que la cúpula morenista, que preside Mario Delgado, ya siente en la bolsa.



De acuerdo con los enterados, el Bronco Jaime Rodríguez Calderón no supo aglutinar a todas las fuerzas, aun cuando estaban perfiladas para ganar la gubernatura de Nuevo León; fuerzas reales, medidas en votos y que al sumarse hubieran dejado en la raya al partido de moda.



Ni la fórmula Coahuila, con el carro completo de por medio, les llegó de ejemplo a los neoloneses, a quienes con todo esto, cada día que pasa se les aproxima más la lumbre.





El Bronco no quiso



En Nuevo León, nos comentan, el Bronco no supo, o no quiso llegar a un acuerdo con el PRI, de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, para los amigos.



De sobra se sabe que el norte del país es uno de los principales bastiones tanto del PRI, como del PAN, por lo que había mucha expectativa y el fiasco fue para todos: el PAN terminó solo; el PRI, con el PRD, y Morena, con la chiquillada.



Y lo más lamentable, Movimiento Ciudadano, que pocas oportunidades tiene con personajes construidos en las redes sociales, o con apellidos de políticos otrora populares, van por la vía solitaria y con estrategia fallida para esta elección, pues por lo visto le apuestan a la división del voto.



Lo de Nuevo León es mal ejemplo para el resto del país con procesos electorales en puerta. El Bronco perdió su oportunidad, y al tiempo… como son las predicciones del Marqués, cuando sea exgobernador, las cosas cambiarán de manera radical y no necesariamente a su favor.







Campeche y Michoacán



Por cierto, al interior de la Alianza Federalista también hay sorprendidos con la fallida megaalianza para renovar la gubernatura de Nuevo León. Los colegas de Jaime Rodríguez Calderón no se explican cómo lograron construir un bloque para hacer frente a las embestidas de la Cuatroté, pero no hubo acuerdos para cerrar filas en lo electoral. Paradójico, pero cierto. Mientras tanto, Silvano Aureoles, la figura pública número de uno del PRD, y “Alito”, van al parecer con una gran alianza, PRI-PRD, en Campeche y Michoacán… y Nuevo León, bien gracias.



Por cierto, y en el afán que hay en distintos sectores para frenar a Morena, en la vecina entidad el voto útil puede ser, como en Coahuila, para el PRI, pero por lo pronto, nos insisten, el Bronco se equivocó.







Primero los pobres



La frase de campaña quedó “como anillo al dedo” cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador optó hace días por que en el desfogue de la presa Peñitas se inundaran las zonas más desamparadas de Tabasco, con daños ahora incalculables por el número de damnificados, la pérdida de vidas humanas, viviendas y cultivos, en un intento por evitar que las avenidas llegaran a la capital Villahermosa.



El problema fue que ni en Palacio Nacional, ni en la Comisión Federal de Electricidad, nadie tuvo la iniciativa de poner sobre aviso a los afectados y poner en marcha los programas de evacuación correspondiente. Simplemente, les abrieron las compuertas y los dejaron a su suerte.



Hay quienes aseguran que al darse cuenta de lo que venía, el propio López Obrador dejó correr el pleito que, incluso con amenazas, está vigente entre el gobernador morenista Adán Augusto López Hernández y uno de los funcionarios consentidos, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.







Boda en Torreón



Se casó un hijo del diputado Marcelo Torres Cofiño. No faltó quien se le quisiera ir a la yugular al panista de moda, a propósito del buen rating que tiene frente a la elección de alcaldes que habrá el próximo año.



El caso es que la familia del legislador panista predicó con el ejemplo, corrieron los permisos con la autoridad correspondiente y en el salón del evento sin bien hay cupo para más de 800 personas, solo hubo 100 invitados.