23 Junio 2019 03:10:00

A mano levantada

LA NUEVA FORMA DE GOBERNAR en México dejó de ser por análisis, estudios o proyectos, ahora sólo hace falta levantar la mano.



ASÍ SE LA HA LLEVADO López Obrador, quien a mano levantada de quienes asisten a sus convocatorias, lo malo es que no es la opinión total del pueblo y la mayoría no entiende.



ASÍ PASÓ CON EL METROBÚS de Torreón y Gómez Palacio, donde pidió a los asistentes que levantaran la mano quienes no quisieran el Metrobús y ¡zas! que lo cancela.



470 MILLONES DE PESOS FUERON LOS que prometió López Obrador para el proyecto y como ya no le salen las cuentas, anda buscando medios para justificar la cancelación de proyectos.



PERO EN UNA ENCUESTA SERIA, resultó que 7 de cada 10 personas votaron por un sí al Metrobús, por lo pronto el Gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que en Torreón va el Metrobús, en Coahuila no se requieren guajes para nadar.



EL GOBERNADOR INAUGURÓ EL CENTRO de Convenciones con la entrega del Premio Estatal de Periodismo.



FELICIDADES A MIS AMIGOS (AS) Gloria Jaramillo, Gustavo Rodríguez, Arturo Cruz, Sergio Rodríguez, Ezequiel Aguilera, Francisco García, Armando Rodríguez Boone y Norberto Carrizales, Ramiro Gómez, Néstor Jiménez.



EL SER PERIODISTA ES UNA profesión complicada, difícil y que requiere de sensibilidad pero por sobre todo responsabilidad social positiva.



ALFREDO PAREDES SIGUE LA LÍNEA ecologista, ha venido rescatando poco a poco las áreas verdes, poniendo especial cuidado a los servicios primarios, como recolección de basura y alumbrado.



MONCLOVA HA RECUPERADO SU IMAGEN, anteriormente se veía sucia, decaída, hoy tiene otra imagen, sólo nos falta quitar el Par Vial para faena completa.



EL REGISTRO PÚBLICO DE LA Propiedad en Monclova, está que arde, suman ya muchos los gritos que piden la renuncia de la funcionaria Karla Juaristi.



ABOGADOS, AFIANZADORES, CIUDADANOS Y NOTARIOS, han señalado que es urgente hacer cambios en dicha dependencia estatal. La oficina está plagada de viejos vicios, producto de que los abogados se creen legisladores.



EL SISTEMA CARRETERO EN MÉXICO está totalmente colapsado, el exceso de transporte de carga ocupa el 70% de las vías transitables.



LA CARRETERA 57 ES UN verdadero viacrucis, las filas cuando un vehículo se sufre falla mecánica llegan a kilómetros, una autopista de 2 carriles por sentido es nada.



SE REQUIERE AMPLIARLA EN AL menos 2 carriles por sentido, además de recuperar en sentido, e impulsar el transporte de ferroviario a lo largo y ancho del país.



NO SÉ QUE MAFIA HA logrado detener nuestro desarrollo en ese sentido, existen muchos intereses creados por encima del interés social.



LA GASTRONOMÍA SIGUE SIENDO LA punta de lanza turística, acaba de hacer un viaje por tres bellos estados, San Luis Potosí, Puebla y Tlaxcala, todos ellos con una sazón impresionante.



EN LA PASADA REUNIÓN DE ASETUR, en Ensenada, Baja California, la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado, Guadalupe Oyervides Valdez, participó activamente con propuestas y gestionó la sede para Coahuila.



ADEMÁS FUE NOMBRADA SECRETARIA TÉCNICA de dicha Asociación que agrupa a todos los Secretarios de Turismo en México. Lupita Oyervides está moviéndose como pez en el agua, es dinámica y el turismo se le da.



ESTA SEMANA LA EMPRESARIA HOTELERA de Cuatro Ciénegas, Mary Fer Pérez, fue nombrada presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, en sustitución de Maru Villarreal, que se pasó al bando burocrático.



MARY FER PÉREZ, AL SER vicepresidente, cubre el puesto, mientras se cita a elecciones para nombrar al nuevo dirigente, al menos así lo plantean los estatutos, aunque varios empresarios hoteleros han pedido que la joven empresaria se haga cargo del liderazgo hotelero en Coahuila de forma permanente.



TODO APUNTA QUE DE HACER y convocar nuevamente a elecciones, serviría sólo para ratificarla, las asociaciones requieren de sangre nueva, joven, con deseos de jalar la marca.



CATORCE MIL MIGRANTES QUE ESPERAN sus papeles para vivir y trabajar en Estados Unidos nos enviaron a nuestras fronteras, la pregunta es que si ellos están buscando residencia en el país vecino, porqué tenemos que cuidárselos nosotros y además con nuestro dinero.



QUE EL RECLAMO NO ERA que ¿teníamos más de 30 millones de pobres extremos en México? ¿Ahora nos sobra el dinero para mantenerle a los gringos sus indocumentados?



BIEN DICEN QUE NO ES lo mismo ser el borracho que el cantinero, para eliminar la pobreza se deben generar condiciones, no darles de comer hoy y mañana a ver cómo se las arreglan.



LOS GOBIERNOS PATERNALISTAS NUNCA LLEGAN a ser competitivos, enséñales a pescar no a vivir de las dádivas, una cosa es tener un gobierno socialmente responsable y otra un gobierno que sólo te dé comida de vez en cuando.