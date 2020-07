23 Julio 2020 03:10:00

A pagar todos

Buen día. A pagar todos, dicen que esto intentarán proponer hoy algunos trabajadores en la asamblea general extraordinaria de la Sección 288 del Sindicato Democrático, y es que hay directivos locales aún en funciones que adeudan desde 30 mil hasta 80 mil pesos por cabeza, de tal forma que no únicamente debe procederse contra los autores del presunto desfalco, sino también contra ellos.



Y es que la anterior administración sindical repartía préstamos a los integrantes del Comité Ejecutivo Local como si fuesen –volantes- y hay una cartera vencida de cientos de miles de pesos que podrían convertirse en irrecuperables, y también hay aspirantes a oradores que desean proponer el decomiso de bienes y propiedades a los presuntos autores del faltante.



Se dijo ayer que el quebranto es de 7.8 millones de pesos, por lo pronto la base será enterada que Patricio Quintero Alemán ya no es secretario general, y entonces se informará del faltante de 7.8 millones de pesos, y se pondrá a consideración de los asambleístas los pasos a seguir que simplemente será la colocación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.



Pero también, se insiste en que se obligue a los funcionarios y comisionados vigentes que paguen los préstamos, apoyos, y demás que en su momento les fueron expedidos por la anterior tesorería sindical, y el decomiso de propiedades a los implicados en el quebranto.



También habrá oradores en espera que les den oportunidad de intervenir para pronunciarse porque a los involucrados en el desfalco les decomisen sus propiedades como garantía de reparación del daño patrimonial al Fondo de Pro-Huelga, en fin, se prevé que será rápida la asamblea esta tarde en la Sección 288 por la pandemia.



En bares y cantinas, los parroquianos pronostican que allá por el día 6 o 7 de agosto el actual secretario local de Estadísticas de la Sección 288, Julio César – El Chino- Aguilera Silva rendirá protesta como nuevo secretario general del Comité Ejecutivo Local luego que Ramón – La Chilaca- de Hoyos declinó, por lo pronto tras la salida de Patricio Quintero Alemán entró Néstor- El Quiote- Rodríguez Falcón.



De Patricio Quintero con razón dicen que con la misma vara que midas serás medido porque días atrás serruchó a Haziel Valdés en la secretaría de la Vivienda, total que todo parece indicar que El Chino Aguilera si no sucede otra cosa asumirá el timón al inicio de la segunda semana de agosto próximo hasta su conclusión el 30 de abril de 2022.



A Uziel Sosa Cedillo quien era precandidato a la tesorería de la Sección 288 propuesto por Grupo Amarillo ya hasta lo quitaron del proyecto indebidamente, y en su lugar esa agrupación incluyó a Francisco Ríos mejor conocido como El Látigo aunque todavía no hay agenda para la renovación del bloque- B- ya que los monstruos malignos del coronavirus siguen haciendo de las suyas.



Por lo pronto, el ahora ex secretario general Patricio Quintero hizo labor monticular de 2 años, 2 meses y 21 días permitiendo muchas carreras sucias por eso le pidieron la bola, pero dice que está en la mejor disposición de llegar a un arreglo para resolver el conflicto.



Quintero Alemán dice que se relajará un rato vacacionando y que luego retornará a trabajar a la Planta Coquizadora 2 de Altos Hornos de México, de entrada en el receso unas coronitas bien heladas en una hielera repleta de líquido ambarino recargado bajo la sombra en el tronco de un frondoso huizache allá en alguno de los ejidos de su natal Castaños.



Trabajadores del Taller de Aceración BOF-CC de Altos Hornos de México afirman que ya están por esas áreas personal de Grupo Villacero que desde el pasado 17 de junio sostiene con la acerera un proyecto de asociación.



Hasta mañana