27 Junio 2020 04:10:00

¿A qué va?

En la reunión del viernes de la llamada Alianza Federalista, en Tampico, Miguel Ángel Riquelme puso el dedo en la llaga sobre los riesgos de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos y su encuentro con Donald Trump.



Desde Coahuila, como uno de los principales socios comerciales con EU, se observan riesgos, como el de presentarse en un momento electoral complicado para aquel país y sobre todo para el régimen oficial, pues Mr. Trump no va bien en las encuestas y el desenlace no le podría ser favorable. De ser así, México quedaría mal parado y lo peor del caso que sin haber necesidad.





Declaratoria de guerra



Para más de uno es obvio que el atentado de la mañana del viernes no fue para la Jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ni para el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. El mensaje es claro para el Presidente de la República y único líder de la 4T.



El ataque echó a la basura la política de abrazos y no balazos y vulneró a la policía que cuida a todas las instituciones; se trata de la corporación seguridad más grande del país.



Coahuila pasó por eso, pero ahora mismo hay factores claves, como la coordinación entre instituciones y la determinación del Gobierno para no abrirle la puerta a ningún cártel.





Abrieron la puerta a Corral



Finalmente los gobernadores abrieron la puerta de la Alianza Federalista al Mandatario de Chihuahua, el panista Javier Corral y en Tampico, con el río Pánuco como fondo del escenario, le dieron la bienvenida.



Por motivos de agenda falló Enrique Alfaro, de Jalisco, pero Miguel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango; José Ignacio Peralta, de Colima; Silvano Aureoles, de Michoacán; Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato, y el debutante chihuahuense, aprovecharon el encuentro para condenar la ola de violencia que azota al país.





Ya no quieren nada



Y mientras unos se juntan, otros se desmoronan. Con la renuncia de Candelaria Ochoa, como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), suman cuatro este mes, con efectividad a partir del 1 de julio, por parte de colaboradoras de AMLO: Mónica Macisse, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Mara Gómez, presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Asa Cristina Laurel, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud.





La discriminan



¿Se acuerdan de Paloma de Los Santos? Fue candidata a diputada local cuando UDC y el PAN iban de la mano a las elecciones. La acuñense dio a conocer que fue víctima de discriminación en la frontera, del lado mexicano, al ventilarse su condición como portadora del Covid-19, al igual que su pequeña hija.



La udecista tuvo que cruzar el río Bravo para aplicarse la prueba.



Por ahora está retirada de la política y se dedica a los negocios particulares, pero como de sobra está dicho, ni el coronavirus, ni la discriminación perdonan.





En aislamiento



Y en más de udecistas, el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera confirmó lo que le anticipamos en Palacio Rosa: dio positivo a la prueba de Covid-19 y se encuentra en aislamiento domiciliario, acompañado por su esposa, la saltillense Esther Talamás Hernández, Teté, quien también es portadora del virus.





Poco a poco



Luego de tres meses de suspensión por la contingencia sanitaria, el museo de las Aves de México reabrió puertas al público y una de las primeras en echarse la vuelta fue la secretaria de Turismo en Coahuila, Azucena Ramos Ramos.



En las semanas recientes le dio vuelta al estado varias veces; se metió de lleno a la capacitación con hoteleros para garantizar la salud de huéspedes y personal. De hecho Coahuila acaba de recibir el distintivo de Calidad Higiénica y en ello trabajaron tanto Turismo, como la Secretaría de Salud.



También hay medidas para la reapertura de los viñedos, pieza importante en la promoción del turismo que, en el caso de Coahuila, ahí va diciendo.