¿A qué viene Fernández Noroña?

Temporada de elecciones y quien pisará territorio coahuilense será Gerardo Fernández Noroña. La idea es que el legislador del Partido del Trabajo tenga eventos en Saltillo y Torreón, para darle vuelo a las campañas de sus candidatos a diputados locales.



Fernández Noroña no llegará en su mejor momento, sino con un descalabro del tamaño de la derrota luego de ser reducido a ruinas por la 4T ante la designación de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.



El caso es que estará en Coahuila el 4 de octubre y por lo menos para los candidatos petistas, su presencia será oxígeno puro, frente a las campañas electorales que no terminan de arrancar.



Destape en Morena



Durante su visita a Saltillo, el aspirante a secretario general de la dirigencia nacional de Morena, Antonio Attolini Murra, se refirió al trabajo del diputado federal Diego del Bosque, a quien incluso destapó como candidato a la Alcaldía de Saltillo, de cara a los comicios del próximo año.



A como lo ve, Del Bosque es el embajador de la 4T que Saltillo y Coahuila necesitan, y resaltó el trabajo que el funcionario ha hecho por la capital del sarape. En síntesis, habló muy bien de su compañero morenista y pidió el respaldo del pueblo obradorista de Saltillo para los comicios de 2021. ¿Cómo la ven?



Violencia política



Si esperaban con morbo que Amal Esper Serur, para más señas candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a diputada local por el Distrito 14, revelara la retahíla de groserías que le han dicho desde el arranque de su campaña, por el simple hecho de ser mujer y buscar un asiento en la próxima legislatura, se equivocan.



La abanderada panista alzó la voz, pero no a nombre propio, como lo aseguró, sino el de todas las mujeres que incursionan en política y por ese simple hecho son víctimas del despiadado acoso social.



Según Esper Serur, quien pretende mantener en manos del albiazul el Distrito 14 de la capital coahuilense, las redes sociales se convirtieron en el vehículo de los agravios. Obvio, ninguna agresión se justifica, y mucho menos cuando la víctima, es mujer.



A buscar a todo mundo



El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, anticipó que no escatimará en la gestión de mejoras al proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año, de tal manera que se reunirá con diputados federales y senadores de todos los partidos, empezando por los priistas, por ser de casa, que coordinan Miguel Ángel Osorio Chong y René Juárez Cisneros, para ponerlos al tanto, con documentos e información en mano, sobre la realidad económica de Coahuila.



Sabe de la cerrazón política que por estos días se incrementa por motivos electorales, pero lo único que no puede hacer es cruzarse de brazos y ver como el Gobierno de la 4T, le mete tijera a las asignaciones paras 2021.



Por lo pronto buscará a los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias en San Lázaro, y en el edificio de Reforma e Insurgentes. Va con buen ánimo y el objetivo es simple: garantizarle a Coahuila, lo que le corresponde.



Buen logro



Como lo anticipamos en Palacio Rosa, a partir de este miércoles habrá cónclave de gobernadores aliancistas en la capital del país. Sin mayor formalidad, se van a declarar en sesión permanente para la defensa del presupuesto.



La idea es que las gestiones se hagan precisamente en bloque y no les temblará la mano para demostrar el “punch” que significan las 10 entidades en materia de aportaciones a la riqueza y la economía nacional. Como decimos, el no, ya lo tienen, de ahí que lo que logren, será meritorio.



Iba en serio



Con fecha de 14 de septiembre se formalizó la salida de los gobernadores aliancistas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). El documento, firmado por los mandatarios de las 10 entidades involucradas en el bloque, lo recibió el organismo que desde hace un mes encabeza el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.



La decisión de los mandatarios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua iba en serio desde el principio, y así lo hicieron valer en el documento que dirigieron para deslindarse del organismo que nació en 2001, en los tiempos del panista Vicente Fox Quesada, como Presidente de México.