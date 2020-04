29 Abril 2020 04:05:00

¿A quién carajos se le ocurrió suspender la Lotería Nacional?

En este año la palabra “esencial”, ha sido uno de las más frecuentes durante este periodo de la pandemia del coronavirus. Por definición se considera como algo muy importante y necesario, es decir, no se puede renunciar o dejar de considerarlo por su importancia.Ante el brote del Covid-19, y en la medida que fue avanzando las fases en los diferentes países del mundo, se ha estipulado en alguna etapa de esta contingencia el cierre total de algunos negocios para poder evitar la propagación del coronavirus entre la misma población.Aquellos negocios o empresas consideradas como esenciales permanecen abiertos, precisamente porque no se puede prescindir de ellos ya que son considerados básicos para la humanidad.¿Pero quién define cuáles son los negocios considerados esenciales? Una pregunta que probablemente todos nos hacemos y que a su vez también sabemos que el gobierno de cada país es quienes definen cuales son los negocios esenciales.¿Cuáles son los parámetros para definir una empresa, fabrica o negocio esencial? Ésta es probablemente la mejor pregunta que tendríamos que hacernos todos.Si retomamos que la palabra esencial se entiende por concepto como algo importante o relacionado a ello, y bajo esta misma línea nos basáramos en la pirámide de Maslow como un parámetro para indicar qué es lo más importante. Estaríamos considerando que el nivel más bajo de la pirámide se encuentra las necesidades básicas, es decir, comida o alimentarse bien, el respirar, y la salud entre otros más.Ahora bien, bajo este mismo concepto de esencial los alimentos es algo esencial, por ello las tiendas de abarrotes, minoristas de agua, supermercados, tiendas de conveniencia y bancos de alimentos, así como todo aquello relacionado con la comida, por lógica está dentro del primer escalón de la pirámide de Maslow como básico, importante y esencial.La salud evidentemente está dentro del nivel más bajo de la pirámide de Maslow como una primera necesidad no solo para sobrevivir sino esencial para realizar las demás tareas como especie humana. Por ello todo el sector salud es considerado también como esencial, por lo tanto, hospitales, clínicas, farmacias, compañías farmacéuticas y biotecnológicas, así como laboratorios de investigación deben permanecer no solo abiertas, sino también operables.Haciendo una pequeña pausa en este punto para retomarlo más adelante; en México se tomó la decisión de cancelar todo tipo de sorteos, incluyendo el de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.Más allá de ser considerado como un juego de azar, en donde en estos momentos no le caería mal a ningún mexicano un dinero que tanta falta hace ante la carencia de trabajo o cierre parcial y/o total de comercio e industria por considerarse negocios no esenciales. No hay que olvidar que el dinero es también esencial para la compra de víveres.Aun así, haciendo a un lado quienes se beneficien con un premio de un sorteo o bien, hablando específicamente en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, siendo éstas dos últimas palabras claves para definirlo jurídicamente en nuestro país.El concepto de Asistencia Pública de acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice: “La asistencia pública es una función que ha ejercido el Estado mexicano par proteger dentro de la sociedad a la población, de los riesgos que traen consigo la insalubridad, las enfermedades, la desnutrición, ….males sociales que afectan la salud y seguridad vital de los individuos…”Retomando nuevamente el concepto de esencial y aquellos negocios considerados como esenciales o relacionado con ello, es decir, que no se puede prescindir de ello. Y todo indica que el dinero recaudado por la Lotería Nacional de la Asistencia Pública en México, tiene como destino utilizarse para aquel concepto de la lucha a favor de la salud e integridad de los mexicanos entonces; ¿a quién carajos se le ocurrió suspender la Lotería Nacional para la Asistencia Pública? (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org