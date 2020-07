10 Julio 2020 04:09:00

¿A quién creerle?

Pareciera una obviedad, pero, desgraciadamente no lo es: los ciudadanos necesitamos y merecemos estar bien informados y que los datos sobre la pandemia que nos proporcionan las autoridades sean veraces y oportunos para poder tomar las mejores decisiones.



Esto por la brutal diferencia entre la información que proporcionan cotidianamente las autoridades estatales y federales.



A manera de ejemplo, este jueves al mediodía, el Gobierno del Estado informa que en Coahuila hay 5 mil 198 casos confirmados, 281 decesos y 2 mil 778 casos activos.



En cambio, el Gobierno federal reporta, a la misma hora, que en Coahuila hay 6 mil 484 casos confirmados, 318 decesos y mil 230 casos activos. Las diferencias no son menores. Para el Gobierno federal hay casi mil 300 casos más que los que reporta el estado y 37 fallecimientos más. Pero mil 600 casos activos menos.



Entonces, ¿a quién creerle? ¿Cómo saber exactamente dónde estamos parados y realmente qué tan grave es la propagación del virus y cuál es realmente su tasa de letalidad?



Las autoridades, de todos los niveles, nos piden todos los días y de forma insistente, que los ciudadanos asumamos la parte de la responsabilidad que nos toca en esto de frenar al Covid-19. Bien harían los que nos gobiernan en hacer lo propio, y podrían empezar por empatar cifras, para informar y no confundir.