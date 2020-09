03 Septiembre 2020 04:10:00

¿A quién le amarga un dulce?

Si en este momento algo sobra en el ambiente político estatal son teorías sobre el interés de algunos alcaldes por reelegirse, por segunda ocasión, y tratar de permanecer en el cargo por una suma de siete años.



Anoche, Salvador Nava Gomar, exmagistrado del la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien anoche se sumó a las opiniones emitidas por expertos, sostiene que la posibilidad es viable y los interesados podrían aprovechar ventanas legales, lo suficientemente abiertas, para colarse y conseguir un fallo favorable, así es que con la ley de su lado y la correspondiente dosis de suerte, 21 alcaldes coahuilenses podrían seguir en el cargo por tres años más. ¿Qué tal?



En dos semanas



El caso de la posible reelección va en serio, tanto que en el Instituo Electoral de Coahuila van a sesionar, primero en corto, después en Pleno, para revisar las inquietudes que manifestaron algunos alcaldes, como el panista Julio Long, de San Juan de Sabinas, y el udecista Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, de Sabinas.



En el IEC, que preside Gabriela de León Farías, por lo pronto están de lleno en agotar la validez de los registros, pero la próxima semana revisarán el caso en comisiones y en no más de 15 días, el Pleno del Consejo General deberá estar dando sus consideraciones finales y determinar si le dan entrada o de plano le cierran la puerta al tema de la doble reelección.



Los trae ocupados



Otro asunto que trae ocupados a los políticos en la entidad, es el de la lista de quienes en el PRI Coahuila perfilan como candidatos a diputados federales, frente a la contienda del próximo año.



Por si no se enteró en el Palacio Rosa de ayer, repetimos la lista: por los distritos 4 y 7 de Saltillo irían Jericó Abramo Masso y Jaime Bueno Zertuche; por los distritos 5 y 6 de Torreón, Irma Leticia Castaño Orozco y José Antonio Gutiérrez Jardón; por el 3, de Monclova, la sabinense Carolina Morales Iribarren; por el 2, de San Pedro, la actual alcaldesa de San Buenaventura, Gladis Ayala Flores, y en el 1, de Piedras Negras, Francisco Saracho.





Le latió el corazón



Que no estaba en sus planes, pero aparecer en primer lugar de las encuestas, entre los demás perfiles de su partido, hizo que le latiera fuerte el corazoncito. Nos referimos al senador Armando Guadiana Tijerina, quien en una de esas se la toma en serio.



De acuerdo al reciente sondeo, el legislador de bigote y sombrero es el mejor posicionado de los morenos que tendría aspiraciones de ir por la Alcaldía de la capital del sarape y el pan de pulque, como el diputado federal Diego del Bosque, marginado al tercero o cuarto lugar, o el expanista Óscar Mohamar Dainitín.





Sin registro



El Partido del Trabajo se podría quedar sin candidato en el Distrito 3 de Sabinas. Registraron como abanderado a Benito Ramírez Rosas, para más señas, diputado local plurinominal, quien se frota las manos con la idea de seguir en la nómina legislativa por tres años más.



Benito llegó al Palacio de Coss con la bandera de Morena, pero ya no le gustó el partido de moda cuando a su entonces compañera, Elisa Catalina Villalobos, entró al quite en la coordinación de la bancada. Renunció, se declaró “independiente” y ahora pretende seguir calentando la curul, pero postulado por el PT.



El detalle es que no se fue a tiempo de Morena, como lo condiciona la ley para buscar la reelección por otro partido y las apuestas están doble a sencillo a que perderá el registro, lo cual en el fondo no preocupa mucho a los petistas, pues saben que sus posibilidades allá son nulas.







Mancuerna de resultados



La mancuerna del gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez sigue dando frutos Saltillo y quedó demostrado con la modernización del alumbrado público, que quedó listo con el cambio de 55 mil 629 luminarias con tecnología led.



En Torreón, cuando Riquelme Solís fue alcalde, implementó un programa similar, el cual fue replicado en Saltillo por Manolo y se convirtió en el programa de servicios públicos más grande y de mayor alcance en la historia de la capital coahuilense. Ahora, en cada calle, cuadra y colonia cuentan con la mejor tecnología de alumbrado.