25 Junio 2019 03:10:00

¿A quién le preocupa Rogelio Montemayor?

BUEN DÍA … ¿A QUIÉN le preocupa Rogelio Montemayor?, a nadie, eso dicen en las ruinas del PRI tras la renuncia de quien durante muchas décadas se sirvió de ese partido político para beneficio personal, escalando múltiples cargos públicos. Tal vez al notar la agonía del ex partidazo aprovechó la coyuntura para desertar.



EL SALINISTA ROGELIO MONTEMAYOR ES solamente un voto, y no arrastra a nadie con él a la fuga de las filas del PRI, carece absolutamente de simpatizantes y ya no tenía futuro en política. Es como si renunciaran los Moreira, ¿a quién podría afectarle eso?.



“COMPARTO LA DECISIÓN DEL DR. Narro de renunciar a participar en un proceso plagado de irregularidades; comparto también su decisión de renunciar al PRI, y por este medio comunico que no votaré en la pseudo elección para elegir a la nueva dirigencia del PRI y al mismo tiempo renuncio al PRI”, dice el texto redactado por el ex gobernador de Coahuila.



“LA CIUDADANÍA EN LAS PASADAS elecciones de 2018 mandó al PRI y a sus dirigentes y representantes con poder político un mensaje claro, muy fuerte, basta de corrupción, impunidad e inseguridad”.



“BASTA DE SOBERBIA Y DESAPEGO de las necesidades populares, sin duda ese mensaje se lo ganó a pulso el PRI, fueron demasiados personajes a quienes el partido llevó a cargos de representación política que han saqueado y endeudado a sus Estados, personajes corruptos y cínicos que abusaron de su cargo”, dicen que dijo.



DETECTIVES DE LA FISCALÍA GENERAL del Estado aprehendieron al trabajador Arnulfo Treviño Sosa, quien en octubre pasado hirió gravemente con arma blanca al también miembro activo de la Sección 288 de Mineros, Cecilio Montoya durante un convivio entre agremiados de ese organismo sindical adheridos al Grupo Café.



ARNULFO TREVIÑO SOSA QUIEN LABORA en Embarques de Colada Continua está bajo proceso y hasta el día de ayer todavía no regresaba a trabajar, y es que le hicieron cargos de homicidio en grado de tentativa lo cual es un delito grave.



ARNULFO FITO TRAS DISCUTIR CON Cecilio le lanzó el navajazo en la garganta, y todo por asuntos sin importancia y en casi los convivios las broncas son por la disputa de la cerveza, y no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones, en fin, en caso que Fito Treviño no arregle este conflicto podría permanecer una larga temporada tras las rejas.



EL PASADO FIN DE SEMANA los guardias de AHMSA sorprendieron a un trabajador cuando intentaba ingresar en aparente estado de ebriedad, pero dicen que en la Sección 147 estaban checando a ver si se trataba de un sindicalizado o de una compañía constructora, pero en caso de ser sindicalizado no se había presentado a ofrecer alguna versión ante los representantes obreros.



EXISTE RIESGO DE QUE EL Gobierno del Estado empiece a retirar de circulación los carros mexicanos con placas vencidas, pero eso es una acción legal porque únicamente un juez puede ordenar previo juicio ese operativo, y por eso cuando la gente recurre al juicio de amparo, inmediatamente se lo conceden y entonces tienen que regresar la unidad sin cobrar un solo centavo.



Nadie puede ser sancionado sin antes ser escuchado y vencido en juicio.



LOS DERECHOS VEHICULARES EN COAHUILA son de los más caros en el país, y eso de que quitaron la tenencia fue puro cuento, simplemente le cambiaron de nombre y le añaden a la lista todo cuanto se les ocurre, y luego los canjes de placas a cada rato.



LOS DESAGUISADOS SON CADA VEZ más frecuente en Zacatecas entre partidarios de Napoleón Gómez Urrutia y de Carlos Pavón Campos, tan así es que los pavonistas integrantes del Sindicato Minero Metalúrgico El Frente advierten de un latente conflicto en el municipio ante altercados con napistas.



En conferencia de prensa, los sindicalizados expusieron que fueron agredidos por el napista Noé Maldonado Ortega, quien se presentó en estado de ebriedad afuera del Tiro San Luis el sábado y se buscó provocarlos al salir del centro de trabajo. El pavonista Gustavo Barrios, refirió que defenderán la fuente de empleo y responderán agresiones, de ser necesario, así las cosas.



HASTA MAÑANA…