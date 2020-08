12 Agosto 2020 03:10:00

A reconstruir los vestigios

Buen día. Con épica batalla donde con esencia de acero la ciudad logrará la proeza de fundir la Covid-19 y reconstruir los vestigios de su economía, hoy Monclova cumple 331 años de su fundación con cuadros melancólicos en diversos sectores, pero sin brazos caídos porque la obstinación de los monclovenses por el trabajo es el combustible que activa la ciudad.



El 12 de agosto de 1689 el explorador Alonso de León fundó la Villa de Santiago de la Monclova, y 331 años después la ciudad está inmersa en una epopeya por la recuperación la cual no ha sido fácil, ha sido descomunal el esfuerzo, en ocasiones arrecia la contrariedad y se escucha el crujir de la economía, pero no el empeño por llevar el buque azotado por tempestades a puerto seguro.



Las páginas del historial monclovense ensombrecieron y el miedo diseminado por la ciudad empezó a correr presuroso desde que entre junio y julio de 2019 las compañías constructoras empezaron a meter la tijera a sus nóminas, derivado del congelamiento de las cuentas bancarias de Altos Hornos de México el 27 de mayo de ese año por la Unidad de Inteligencia Financiera.



¿Qué tragos de aguardiente bebió Armando Guadiana?, y es que chorreó disparates hasta por los poros al afirmar que Morena aparece en primer lugar en las encuestas con 65 por ciento en preferencias del electorado previo a las próximas elecciones a efecto de renovar las 25 butacas del Congreso de Coahuila, algo le aprendió al PRI de donde proviene.



Dice el explotador de trabajadores mineros que aunque está Morena en primer lugar, no están de acuerdo con que los comicios sean el 18 de octubre sino hasta julio de 2021, argumentando que primero está la salud de los coahuilenses, pero de inmediato le respondieron con un cuestionamiento que lo dice absolutamente todo.



Le reviraron; ¿sinvergüenzas y corruptos de Morena, desde cuándo les interesa la salud de la gente?. Y otros; este señor únicamente se beneficia en su persona, no le interesa absolutamente nada la Región Carbonífera, su gobierno despedazó la minería y devastó miles de empleos.



Lo más probable es que después de eliminar los empleos en Micare ahora van a comprar carbón en Australia, China, etc, para las plantas generadoras en Nava, con todo y que les resultará muy caro y en dólares, de hecho ya lo hacen en las plantas de CFE en Petacalco, Guerrero, algún influyente seguramente hará el negociazo con ‘coyotaje`.



Le tengo malas noticias, le dijo otra persona; ya no los queremos en el gobierno porque fallaron por mentirosos y salieron peor de corruptos, ni siquiera utiliza cubre boca y según usted se preocupa mucho por la salud de los coahuilenses.



Dolosamente Morena oculta a sus militantes la identidad de sus candidatos a diputados locales porque quieren evitar alborotos ya que las imposiciones son a favor de prianistas, gente ricachona, pero en fin. El ex presidente estatal del PAN que firma y cobra como delegado en Coahuila del Gobierno Federal dedicado a la grilla en lugar de asumir con responsabilidad; de carga maletas en los viajes de Guadiana a disque delegado de asuntos sin importancia.



Patricio Quintero Alemán, quien hasta el pasado 21 de julio fue secretario general de la Sección 288 del Sindicato Democrático, pasó a resguardo domiciliario porque tiene años con problemas de hipertensión arterial y eso lo convierte en vulnerable frente a la pandemia, y más ahora con lío del presunto desfalco de 7.4 millones de pesos al Fondo de Pro Huelga.



Hasta mañana