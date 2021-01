18 Enero 2021 04:10:00

A recuperar Villa Unión

El que acudió a registrarse para contender por la candidatura a la alcaldía de Villa Unión fue el exalcalde Sergio Cárdenas…



El empresario junto con otros priístas destacados estuvieron en la capital Saltillo, con el dirigente estatal, Rigo Fuentes, en donde reiteraron que trabajarán unidos para recuperar dicho municipio que ha sufrido en las últimas administraciones panistas…



Ni que decir de la alcaldesa hasta ahora desaparecida Narcedalia Padrón, quien se la pasa de gira en Allende o en Piedras Negras, pero no atendiendo sus responsabilidades allá en Villa Unión y más cuando el pueblo crece de residentes por la llegada de miles de visitantes que trabajan en el norte…



Con el rey del cabrito, 'El Cheke' Fuentes también Villa Unión estuvo de cabeza y amenaza con querer registrarse por el partido que lo deje…



La contienda será interesante una vez se defina pero de que Villa Unión necesita otro perfil de alcalde, ni duda cabe, que tenga más interés y que confíe en la seguridad que se le brinda por parte de la Sedena, Guardia Nacional y la Policía Estatal…



Muchas familias se apoyan más con la Secretaría de Inclusión del Estado en la coordinación norte, ante las fallas de la alcaldesa actual para atender las emergencias…





Cambios en las Aduanas fronterizas



Y desde que inició el año la dirigente y responsable del SAT ha iniciado una serie de cambios en los responsables de Aduanas fronterizas, la mayoría, algunas que se pensaban inamovibles…



El asunto comenzó por Tijuana y Mexicali, también en las de Tamaulipas, Chihuahua y excepto en Coahuila y en específico en Piedras Negras, donde la encargada ha trabajado de manera muy estricta y coordinada con agentes aduanales y con las empresas…



También la responsable de la Aduana local se ha destacado por su trabajo conjunto con la aduana de Eagle Pass y en especial con Paúl del Rincón, lo que ha ayudado a que se realicen importantes decomisos en ambos lados de los dos puentes internacionales…



Ahora la Aduana local se fija mucho en los trabajos de inspección y de seguridad, vigilancia de video inteligencia y cámaras de rayos en la aduana del Ferrocarril y en las plataformas de importación y exportación…





Sonia aprovecha gira por el norte



La que aprovechó su estadía el fin de semana para dar doble aparición fue la secretaria de Seguridad Sonia Villarreal…



Villarreal ya libre por la tarde, el sábado acudió a la presentación de solicitud de registro de su amiga y excolaboradora Norma Treviño, como precandidata del PRI a la alcaldía y luego también se fue a Acuña en donde sostuvo reuniones de seguridad con su gente y autoridades locales…



Ha dejado en claro que pese a los recortes presupuestales por las participaciones federales, Coahuila no bajará la guardia, los alcaldes de todo el estado tendrán siempre todo el apoyo y sobre todo se coordinan para atender los eventos de alto impacto de manera oportuna, como ha ocurrido en los últimos años…



Los delitos de alto impacto se han reducido en Ciudad Acuña y Piedras Negras y eso es muy bueno, pero no por ello se confían y al contrario, obliga a mantenerse en guardia y con mejores equipamientos…





Preocupación por arribo de Biden y caravana migrante



Piedras Negras fue ejemplo nacional en 2019 cuando arribó a esta frontera una enorme caravana de migrantes centroamericanos con intención de cruzar a Estados Unidos mediante el esquema de solicitud de asilo…



La presencia de dicha caravana y el manejo que se le dio coordinados municipio, estado y Federación fue ejemplo a nivel nacional y sentó un precedente y modelo de atención…



Hoy con la fecha acercándose de la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, hay de nuevo esa preocupación, ya que los reflejos de la política migratoria han anunciado sin definir, que modificará los esquemas de solicitud de asilo….



Héctor Menchaca como funcionario de enlace en esos temas con la Aduana y Patrulla Fronteriza, está atento a cómo manejar la llegada de grupos de migrantes, darles albergue y que no se conviertan en un problema en los puentes internacionales y compliquen la relación con Eagle Pass y la Aduana norteamericana…



La caravana ya está en Guatemala, pero aquí y en Acuña ya hay suficientes migrantes para pensar en atender a otros miles, ojalá y que las autoridades de Migración allá en Chiapas entiendan eso y solucionen desde ahí el problema…