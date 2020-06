19 Junio 2020 04:08:00

A rogar por la vacuna

Hace unas semanas le preguntaron al subsecretario Hugo López-Gattel qué cuándo regresaríamos a la normalidad, esa que teníamos hasta febrero de este año, y la respuesta fue que probablemente nunca.



Y todo parece indicar que tiene razón. Va un dato que vale la pena tener en cuenta: Christian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en México dice que, y cito: “no estamos en condiciones de abandonar la sana distancia, mientras no exista la solución de contención final, que es la vacuna. Lamentablemente vamos a tener que convivir con el virus y por lo tanto con los riesgos inherentes”.



Agrega que México “se encuentra con la epidemia en su máximo apogeo o avanzando hacia su máximo apogeo en lo que respecta a este primer brote, sabiendo también que vamos a estar expuestos a nuevos brotes de Covid-19”.



Entonces, lo más sano, con todo lo que ello implica, es que se haga a la idea, lo más rápido posible, que esa normalidad que añora ya no será.



No, ahora debemos acostumbrarnos a esta “nueva normalidad”, con todas sus dificultades, con todas sus restricciones, con su pesada carga emocional y económica, y especialmente, con eso de que nuestra salud siempre estará en riesgo mientras no exista una vacuna, y para eso falta, desgraciadamente, mucho.



En vía de mientras, recuerde: usted y solo usted es responsable de su salud y la de los suyos. El mantra de vida de esta nueva normalidad es no contagiarse y no contagiar. No hay más.