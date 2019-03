01 Marzo 2019 04:09:00

A romper pilares…

A l banquillo de los acusados ha pasado el gran auditor; Marcelo Torres Cofiño lo considera “criminalmente omiso” –yo además le señalo de traidor–… En 11 años y medio no ha hecho más que poner ¡pilares de oro y Plata!, a los abusos y saqueo donde Rubén destaca; esa ha sido la función de ese auditor “pirata”; pues ¡tanto peca el que saquea las arcas, como el auditor de Plata!... Más de 9 mil millones, tan sólo en el 17; –imagínate qué habrá, en el sexenio de la gente– ahora que parece que por fin no será revolcada la misma gata, esperemos que le enjuicien y de manera inmediata.



S e convirtió de auditor a facilitador, pues sus observaciones las tomaban como felicitaciones... Hoy anuncian que será llevado a la Comisión Instructora; esperemos madurez del Legislativo, y que ese juicio comience con la nueva aurora; 11 años de complicidad, 11 años de opacidad, pueden llegar a su fin, si los diputados muestran madurez y también responsabilidad.



E nhorabuena por Torres Cofiño, ¡qué diferencia con otros panistas! Sobre todo con aquel que ya no lo es, y le apodaban “El Niño”... Así pues el escándalo se desata, se destapa la cloaca; transparencia y congruencia, eso es de lo que se trata...