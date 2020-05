14 Mayo 2020 04:10:00

A trabajar y a redoblar esfuerzos

Las autoridades a nivel local y regional han establecido ya la primera etapa de la reapertura de las micro, pequeñas y medianas empresas y negocios lo cual se dará a partir de mañana viernes, como lo ha informado con todo detalle el alcalde Claudio Bres…



A dos meses de la orden de cierre para privilegiar la salud de todos, hoy se ha tomado la decisión de volver a la reactivación con una nueva realidad en materia de sanidad…



Dos meses de grandes sacrificios, por el riesgo de salud para quienes se mantienen activos, la precaridad económica para quienes están en paro técnico y la angustia y preocupación para quienes en este periodo de casi ocho semanas que perdieron su empleo o su actividad informal con la cual se sostenían en el día a día…



La industria de transformación y manufactura reabren el 18 de mayo con sus medidas estrictas y muy sana distancia y el resto todos aquellos negocios alrededor de centros comerciales y plazas comerciales ya podrán abrir con reglas claras como distancia de 2 metros entre cliente, capacidad restringida, filtro sanitario y uso obligatorio de empleados y clientes del cubrebocas…



En restaurantes la situación difícil que se vive la podrán comenzar a revertir pues se permitirá el 50% de la capacidad de clientes para privilegiar la sana distancia con cuidados extremos en el menú y el uso de la loza…



Parques públicos como las macroplazas serán reabiertos pero no se permitirán deportes de conjunto ni de contacto como futbol y béisbol, tampoco maratones ni cabalgatas…



Todos deberán sanitizar su establecimiento, tener gel antibacterial en la entrada y aquellas que lo puedan hacer atender a sus clientes con cita sin aglomeraciones…



Podrán abrir pulgas, tianguis, mercados, con extremos cuidados y se permitirán las loterías pero máximo 10 asistentes…



Bodas y graduaciones, así como todo tipo de festejos antes tumultuosos y en salones no se van a permitir, así como tampoco el funcionamiento de gimnasios…



Todo eso más muchos detalles se revisarán en 15 días dependiendo de cómo se comporte el número de casos de Covid-19 se podrá pasar a una segunda etapa…



Pasan pandemia fuera y se contagian



Mal y de malas en el tema precisamente que se pretende cuidar y por ello la insistencia de las autoridades de Salud estatales a cargo del doctor Roberto Bernal..



Y es que resulta que ayer se registraron cuatro casos positivos de Covid en Piedras Negras pero los cuatro, una familia, actualmente están aislados con familiares allá en la región centro del estado…



Y es que se trata de un matrimonio de maestros, los cuales se fueron a Monclova a pasar la temporada de pandemia, suspensión de clases y allá se contagiaron de alguna manera ellos dos, el profe y la maestra, así como sus dos hijas de 3 y 10 años…



Ellos son, trabajan y viven en Piedras Negras, pero tienen familiares en la zona centro, a donde se fueron a pasar los días de aislamiento pero por su mala fortuna allá se contagiaron…



El quédate en casa es importante, el cuidar las medidas de distanciamiento social es muy importante y no porque no hay trabajo o no hay escuela se pueda pensar que son vacaciones y en ese descuido o relajamiento es cuando ocurren los contagios…



Deportes de conjunto y gimnasios deberán esperar



En donde deberá de esperarse aún para su reapertura será en la práctica de deportes de conjunto y contacto, así como en los gimnasios, luego de que estos se han decidido por ahora no permitir la reactivación…



Por ello es que los clubes sociales como Campestre y Casino Nacional, club de Médicos y el Club Deportivo y Social Piedras Negras deberán esperar unas semanas más su reapertura en algunas de sus secciones…



Porque se trata de que no haya relajamiento y que no se fomenten actividades que puedan dar pie al surgimiento de zonas de contagio por ello es que se ha tomado esta decisión que deberá de acatarse de forma puntual…



Sin duda las decisiones que tomaron los presidentes de clubes Campestre, Ricardo Martínez y del Casino Nacional, Calixto Salinas, será la mejor y para el mes de junio podríamos hablar de nuevas y mejores condiciones para ello…



En Eagle Pass, triplicados casos de COVID



A casi dos semanas de la reapertura de comercios no esenciales en Eagle Pass y el condado de Maverick cada día surge la preocupación si la medida no fue perjudicial para la salud de los habitantes…



Y es que en menos de 20 días la cifra se contagios se ha triplicado, pasó de 16 positivos a Covid el 24 de abril a 52 casos el día de ayer por la tarde y aún faltan resultados de más de 250 pruebas tomadas…



El alcalde Luis Sifuentes y el juez David Saucedo seguro están preocupados porque no le pueden echar la culpa a los mexicanos de esta ola de contagios, pues quienes salieron a las calles y a sus comercios fueron los residentes y ciudadanos de Eagle Pass ya que los puentes en sentido sur-norte siguen cerrados para los extranjeros…