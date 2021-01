20 Enero 2021 04:10:00

A un tris

Desde Torreón, nos aseguran que Luis Fernando Salazar Fernández, mejor conocido como el “Hooligan”, “el diputado fitness”, o “Mr. Rambo”, por aquello de la musculatura que presume en sus redes sociales, no la tiene fácil en el trayecto por alcanzar la candidatura de Morena para la alcaldía de aquel municipio.



Según esto, después de la manifestación, con todo y acarreados, que hizo en la sede nacional de Morena, “El Arre”, para más señas José Ángel Pérez Hernández, quien arregló que en la selección de candidato haya piso parejo y, efectivamente, la decisión sea después de una encuesta en la que el ganador sea el que más arraigo traiga entre las bases morenistas y de simpatizantes.



Y precisamente por eso, es decir, porque Luis Fernando no es muy simpático, y menos empático con las bases, Pérez Hernández está a un tris de arrebatarle la nominación. Veremos.







No los quieren



Y en terrenos de La Laguna, circula un documento de militantes de Morena en el cual repudian la intervención de las hermanas Miroslava y Hortensia Sánchez Galván, en las decisiones internas del partido.



En Francisco I. Madero, por ejemplo, las hermanas dan por hecho que el alcalde Jonathan Ávalos va en caballo de hacienda por la reelección, pero la resistencia no es menor, sobre todo porque el “Alcalde boticario”, como lo conocen, si algo hizo a lo largo de la actual Administración, fue desplazar y dejar colgadas a las bases morenistas.



En Madero, como en otros municipios, el desenlace sobre en quién recaerá la candidatura, es de pronósticos reservados.





No se va



En más del partido de moda, anote que Reyes Flores Hurtado, para más señas, representante del Gobierno federal en Coahuila, no dejará el cargo y tampoco será llamado para ocupar el asiento que dejó acéfalo en la Cámara alta, el senador con licencia Armando Guadiana Tijerina, hoy por hoy, virtual candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo.



Algo pasó en la estrategia morenista y del equipo cercano al senador Guadiana, que Flores Hurtado se mantendrá en el cargo, por lo menos hasta después de la elección del 6 de junio.



Las voces más optimistas aseguran que por aquellas fechas, el expanista accederá a la Cámara de Senadores, una vez que Guadiana se prepare para ocupar la oficina principal en el edificio municipal del bulevar Francisco Coss. ¿Será?







Los nuevos superdelegados



Fueron unos cuantos frasquitos con 3 mil 900 vacunas Pfizer, la remesa que llegó este martes a Coahuila, en vez de las 14 mil 625 dosis prometidas por el Gobierno federal. Así ni cómo completar la campaña de revacunación del personal médico que lucha en la primera línea de batalla, pues se requieren 8 mil 775 dosis.



Pero eso sí, la cuatroté prefiere vacunar a funcionarios federales y solapar las vacunaciones clandestinas, al tiempo en que acepta que le reduzcan la cantidad del inmunizante para mandarlo a países pobres y ahora hasta va a gastar recursos en crear la figura de 32 “súper delegados” en el país para que vigilen y controlen la distribución del biológico. Está clara la maniobra para exprimir todo lo que se pueda el tema de las vacunas, pero también, quitarle el control a los gobiernos estatales y a los municipios, hasta a los militares pues.



Y al paso que vamos, a finales del año tal vez se empezará a proteger a la población abierta… hasta que Andrés Manuel López Obrador lo decida. Nos aseguran.







En plena actividad



Apenas se registró el sábado ante la Comisión de Procesos Internos del PRI, acompañado por miembros de su familia, como precandidato a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro Siller redobló su actividad política.



No se respalda, nos aseguran, solo en el liderazgo y trabajo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para avanzar; no se confía en que va solo en este proceso en su carrera política. Mejor se abocó a integrar una agenda completa de reuniones y trabajo para fortalecer un ingrediente que será decisivo para el triunfo de su partido en la ciudad capital, es decir, nos comentan, la Unidad.







Las obras no se detendrán



Durante su gira de trabajo por la Región Centro, el gobernador Miguel Ángel Riquelme dejó en claro que, aunque la prioridad en estos momentos es la atención del Covid-19, su Gobierno seguirá apoyando a los municipios para concretar obra pública.



Ejemplo de ello es el Corredor Económico del Norte, en el que se invertirán más de 2 mil 250 millones de pesos en infraestructura, que hará más competitivo a Coahuila.