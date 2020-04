04 Abril 2020 02:00:00

A veces

Las que se puedan en la cuarentena, de una vez... y las que no, ¡para después! 50 cosas que a veces hay que hacer:



1. Reírse como niño.



2. Ponerse en los zapatos de la contraparte.



3. Confiar en la intuición. Pero ojo, con límite.



4. Ver una película en blanco y negro.



5. Platicar largo y tendido con tus padres.



6. Echarse un clavado a conocer un poco de otras culturas.



7. Vivir un día sin celular o iPad.



8. Viajar en familia.



9. Pedir perdón.



10. Hacer algo sin pedir permiso. Claro, con medida.



11. Experimentar algo que no sea de tu preferencia.



12. Dejar hablar al que sabe poco.



13. Ser cortés con el maleducado.



14. Comprar en la tienda del competidor.



15. Llorar sin ahogar las lágrimas.



16. Dar las gracias por todo lo que tienes.



17. Leer (o mejor aún, escribir) un poema.



18. Reflexionar sobre tus áreas débiles.



19. Escuchar una rola clásica (de cualquier género).



20. Decirle (¡y demostrarle!) a tu pareja que la(o) amas.



21. Conversar con tus hijos, pero dejándolos hablar.



22. Quedarse con hambre de _____.



23. Llamar a tu servicio al cliente para quejarte.



24. Hablarle quedito al que te grita.



25. Felicitar al que hizo el esfuerzo, pero no llegó.



26. Hacer una lluvia de ideas.



27. Dormitar en una hamaca (para los mayores, OJO con la espalda... ja ja ja).



28. Hacer un plan de metas para ____.



29. Caminar descalzo en una playa.



30. Disfrutar una cena con los cuates.



31. Invertir recursos y tiempo en ideas descabelladas. Con medida, naturalmente.



32. Viajar a _____.



33. Contar un cuento a tus hijos o nietos.



34. Aprender más sobre lo que te apasiona.



35. Tomar una larga siesta.



36. Contar hasta 10 antes de _____.



37. Maravillarse ante la naturaleza.



38. No tomarse tan en serio.



39. Invitar a tu jefe a comer.



40. Dar ayuda a tus compañero(a)s.



41. Agradecer con un gesto específico a los miembros de tu equipo de trabajo. No con rollo, con algo real.



42. Salirte de tu zona de confort en _____.



43. Experimentar temor.



44. Bailar hasta el amanecer.



45. Animarse en medio de una tormenta.



46. Presenciar _____.



47. Calmar al que necesita calma.



48. Dormir a la luz de las estrellas.



49. Escribirle una carta a tu yo del futuro.



50. Dejar crecer la barba o el bigote. No me queda claro el equivalente para mujeres: ¿pintarse el pelo? Help, please...







En los negocios y la vida hay cosas que siempre hay que hacer. Ah, y también otras que nunca se deben practicar. Dos listas claras y contundentes. Pero quizá la lista de los “a veces” pueda ser la más divertida. ¿Se te ocurre alguna otra para el catálogo? Mándamela y con gusto la comparto en mis redes.



Y aquí sí, espero que aunque sea en cuarentena, en esta Semana Santa puedas recargar pilas.



¡Ánimo y a cuidarse!







En pocas palabras...



“Un día sin risa es un día desperdiciado”.



Charlie Chaplin