02 Junio 2019 03:10:00

A ver si ahora sí..

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

POR MÁS QUE SE EMPEÑEN en negar o minimizar, la contaminación en Monclova es una bomba de tiempo a la que nadie le da importancia. Y es sólo hasta que se prenden los focos de alerta cuando se empiezan a preocupar las autoridades, tal y como sucedió hace un par de semanas cuando Monclova apareció como la tercera ciudad más contaminada a nivel mundial.FUE SÓLO ENTONCES QUE LAS autoridades se apresuraron a desmentir y a opinar sobre la información que publicó Air Quality Index (AQI) http://aqicn . org/city/mexico/coahuila/ monclova/jurisdiccion-sanitaria/ basándose en datos oficiales proporcionados por el mismo gobierno. Incluso hubo algunos funcionarios y disque ambientalistas que no tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, a pesar de las descalificaciones de dicha información, desde entonces la calidad del aire de Monclova ha estado entre moderada e insalubre para grupos sensibles.Y ES QUE LAS CUESTIONES ambientales sólo nos preocupan cuando nos afectan, como sucede en la CDMX, y se suspenden algunas actividades y no se puede utilizar el coche, o bien, cuando las enfermedades ocasionadas por la mala calidad del aire ocasionan enfermedades con desenlaces fatales.PERO FIELES A NUESTRA COSTUMBRE las medidas que se toman son para remediar y rara vez para prevenir. En Monclova las empresas contaminantes dicen cumplir con lo establecido, los automovilistas ignoramos la verificación vehicular y a nivel individual seguimos tirando basura a diestra y siniestra en donde sea. Obviamente que todos tenemos otras prioridades antes que el cuidado del medio ambiente.ANTE ESTE PANORAMA LLAMA LA atención la designación de Víctor Manuel Toledo como nuevo titular de la Semarnat, un investigador –académico de la UNAM- con amplia experiencia en los estudios sobre ecología y reconocido a nivel mundial, quien abiertamente se opone al fracking, al maíz transgénico y a la voracidad de las empresas que les vale llevarse entre las patas el medio ambiente.HACE CUATRO AÑOS TOLEDO PUBLICÓ el libro “Ecocidio en México: la batalla final es por la vida” en el que menciona una lista con los 10 problemas ecológicos que asfixian al país: agua, costas y mares, minería, bosques y selvas, conservación, energía, alimentos sanos, maíz, hogar autosuficiente y cambio climático.POR LO QUE RESPECTA AL problema del agua, en un análisis al respecto -publicado por Alejandro Juárez en el portal ElCEO-, menciona que además de la sobreexplotación de los mantos acuíferos del país, dos terceras partes de las cuencas hidrográficas están contaminadas debido a las industrias y a los grandes asentamientos humanos.RESPECTO A LA MINERÍA SEÑALA que la de cielo abierto es otro depredador que deteriora el medio ambiente mexicano. Destaca que aproximadamente una cuarta parte del territorio nacional está en poder de concesiones mineras, para lo que propone frenar esta actividad.POR LO QUE SE REFIERE al tema de la energía, la explotación de recursos como el petróleo, gas, carbón y uranio en las plantas de generación de energía ocasiona un gran porcentaje de la contaminación que viaja hacia la atmósfera. Por ello propone una reconversión del sistema energético mexicano al uso de las fuentes renovables como la solar, bioenergética, geotérmica e hidráulica.EN EL TEMA DEL HOGAR autosuficiente señala que los programas de educación ambiental tienen influencia en el individuo y en su hogar, por lo que propone reforzar las prácticas como la captación de agua de lluvia, el aprovechamiento de energía solar, el reciclaje de residuos y el uso adecuado de los materiales de construcción.ES DE ESPERARSE QUE LOS planteamientos enlistados por Víctor Toledo sean llevados a la práctica, sin embargo falta ver si la voracidad de los dueños del capital, los intereses mezquinos y las autoridades incompetentes, le permiten aplicar los estudios que ha realizado durante sus más de 40 años de trayectoria. Es una tarea bastante difícil, pero no hay peor lucha que la que no se hace, y no solo a Monclova le urge.