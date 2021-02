06 Febrero 2021 04:10:00

Abandonada

A Silvia Garza la dejaron chiflando en la loma, la dirigencia estatal del PAN se la sacudió y dejó en el limbo a muchos que creyeron en la supuesta fuerza política de la diputada federal.



Y es que en sus mejores momentos, la legisladora llegó a imponer hasta cuatro personas en el Cabildo de Monclova.



Además de tener en la nómina de varios municipios a quienes estaban bajo la sombra de doña Silvia.



No le dejaron espacio para la plurinominal y hay quienes se aventuran a afirmar que es casi su ocaso en la política.



Ariel Venegas podría ser uno de los perjudicados al aplicarle la congeladora a la diputada federal.



LA REINA



Pero ya hay quien ocupe el lugar de Silvia Garza.



Ahora la que toma fuerza es la ex senadora Karla Osuna, de por allá de la Región Norte y Cinco Manantiales.



A más de tres sorprendió que incluyeran en la lista de plurinominales a Osuna y sobre todo por su cercanía con Lenin Pérez.



En la dirigencia estatal, por ahora, la reina es Karla.



INCONFORMES



Querían que fuera en secreto, pero más de tres supieron de la reunión que tuvieron anoche algunos funcionarios de Frontera.



Fue en la casa del regidor Raúl Isaac Cárdenas y ahí estuvieron Orlando Aguilera, Moisés Asís, José María Tello, entre otros.



Y de lo que se habló no fue de cómo podían ayudar a la candidata a la Alcaldía, sino en cómo hacerla tropezar.



El grupo no está conforme con nada, casi con ninguno de quienes se supone van en la planilla de la abanderada del tricolor.



PARA EL PRI… Y PAN



Por otro lado, Moisés Asís quedó sorprendido porque le pidieron apoyar con todo a doña Bella Alemán.



Pero se fue de espaldas cuando le pidieron ayudar a Alfredo Paredes, que va como candidato a diputado federal por el PAN.



Es un caso similar al que ya le comentamos de Mario de Luna.



Así la están jugando y todo se mueve al interior del PRI.



SEGUIRÁ PRESO



De nada sirvió que un Tribunal Federal ratificara la suspensión de las órdenes de aprehensión contra Alonso Ancira.



El dueño de AHMSA sigue preso y será hasta el martes cuando tenga la siguiente audiencia para determinar si es vinculado a proceso.



Los que saben del tema comentan que la Fiscalía podría modificar los delitos por los que lo tienen por ahora en el reclusorio, dejando sin efecto la suspensión provisional que se le había concedido.



CONTENTOS



Para los empresarios de Monclova, la extradición de Alonso Ancira es el reflejo de que ya está a punto de concretarse la compra-venta de AHMSA.



Y los más alegres, no por la aprehensión del todavía dueño de la empresa, sino por el avance de la transacción, son los que están esperando que les paguen millonarias deudas.



Raúl Flores, de la CMIC, es uno de los que aplaudió la llegada de Ancira a México porque, según su óptica, la llegada de Villacero ahora sí está a la vuelta de la esquina.



CASTILLOS EN EL AIRE



Jorge Garza, el recomendado de Guillermo Anaya, sigue viviendo en su propio país de las maravillas.



El director de Fomento Económico es creador de fantasías. Dice que ya están por iniciar la construcción de un parque industrial, pero no dice dónde.



Que ya vienen inversionistas chinos que tienen interés en asentarse en Monclova.



Y sí, puede ser que empresarios vean con buenos ojos a la capital del acero, pero no tienen dónde instalarse y ese parque industrial del que habla Jorge existe sólo en su mente.