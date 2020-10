28 Octubre 2020 03:10:00

Abandonan protocolo

Buen día .Pese a la etapa que enfrenta Monclova de pre-invierno y alza en tasa de contagios, internamientos y defunciones por Covid-19, múltiples comercios ya bajaron la guardia al desinstalar túneles sanitizantes, dispensadores de gel antibacterial y tapetes, denunció Marco Antonio Aguilar Cázares, obrero sindicalizado de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México.



Dijo que la Policía Covid y autoridades competentes debieran monitorear los establecimientos donde ahora hay riesgo no únicamente de superficies contaminadas de coronavirus, también en la mercancía que ofrecen; ìles hemos preguntado a los empleados encargados y argumentan que resulta muy caro sin reflexionar que las multas les resultaría aún más costosasî.



A algunos aún no les cae el veinte de que el PRIAN es Morena; en Piedras Negras el priista Claudio Bress es alcalde; Reyes Flores Hurtado ex presidente estatal del PAN cobra como delegado del Gobierno Federal; el priista Armando Guadiana es senador; el priista Javier Guerrero García es segundo a bordo en la dirección general del IMSS.



¿Moreira III?



El panista Luis Fernando Salazar diputado federal ya ha sido senador y otros cargos por el PAN; el panista José Ángel Hernández Pérez, quien ha sido alcalde de Torreón por el PAN y jerarca albiazul es diputado federal actualmente, y pare usted de contar y situación similar es a nivel federal empezando con el panista Alfonso Durazo portavoz en jefe y secretario particular de Vicente Fox.



Hay quienes empiezan a decir que les da escalofrío pensar en la posibilidad de que 2023, Álvaro Moreira Valdés tenga posibilidades de ser postulado candidato al Gobierno de Coahuila, de ser así sería Moreira III más lo que se acumule de maldades y perversidades a lo largo de décadas, por lo pronto desde el 1 de enero será diputado local.



Cierran sede por Covid



El Covid 19, por cierto, provocó en Saltillo el cierre por tiempo indefinido de la sede estatal de Morena porque desafortunadamente se desató un contagio serial entre los jerarcas del Comité Ejecutivo Estatal, pero se salvó el presidente José Céspedes, por lo pronto tomaron ellos la decisión de cerrar el inmueble.



El pasado 17 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones internas en las secciones 147 y 288 a efecto de restructurar parcialmente los cuadros directivos, los comicios originalmente iban a efectuarse en la primera decena de abril anterior, pero por la pandemia fueron aplazados.



Tomaron posesión los seis funcionarios electos del bloque- B-, pero a los comisionados electos siguen en espera de ser llamados para integrarse; ¿por qué sucede esto?, esto también es atípico porque jamás se había visto eso de tanta demora.



Tal vez en abril



Aquellos chavos-rucos que están en resguardo desde abril y que reclaman regreso a trabajar en Planta 2 de AHMSA, pues de plano quedó sepultada esta posibilidad por las condiciones sanitarias, y adicional la Influenza, el dengue, lepra, y con las bajas temperaturas lo más probable es que cumplan 1 año en abril y todavía quien sabe.



El Alcalde Alfredo Paredes informó ayer dio positivo a Covid-19 y hubo gente que en redes hizo comentarios de mofa y burla de la enfermedad que padece el edil, eso es incorrecto porque se revierte como boomerang, eso es una verdad indestructible. Son desfogues de amargura de esas personas y se comprende porque el horno no está para bollos, pero el que se burla de enfermedades y defunciones del prójimo, luego enfrenta las consecuencias.



Todavía hay gente que hace fila para pagar la telefonía celular, la factura de la Internet, CFE, agua potable, etc, y eso ya no es necesario, hay aplicaciones oficiales y se puede cubrir el importe perfectamente con la tarjeta de crédito o débito.



Hasta mañana