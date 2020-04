05 Abril 2020 05:00:00

Abril en la historia de Piedras Negras

El 7 de abril de 1938 se realizan las pruebas iniciales del primer horno de la empresa “Consolidada” (AHMSA).



El 8 de abril de 2018 muere en un hospital de Eagle Pass, Texas el expresidente municipal Rito Valdés Salinas.



El 9 de abril de 1980 se coloca la primera piedra de lo que será una nueva escuela secundaria técnica (Sec. Téc. No. 38), construida por el CAPFCE en un terreno cercano a la unidad deportiva Santiago V. González.



El 9 de abril de 1997 se entregó el edificio del jardín de niños de la colonia Nueva Americana.



El 9 de abril de 1997, Ferrocarriles Nacionales de México anunció la suspensión del viaje hasta la Ciudad de México del vagón de primera especial, dando el servicio solo de Piedras Negras a Saltillo.



El 9 de abril de 1999, el gobernador del estado, Rogelio Montemayor Seguy, puso en marcha por primera vez el servicio de ecotaxis y ruleteo con 27 unidades modelo 1999.



El 10 de abril de 1945 se inició la reconstrucción del edificio de la Aduana Fronteriza, destruido por un incendio el 6 de mayo de 1944.



El 10 de abril de 1969, el Ayuntamiento acuerda imponer a las dos pequeñas calles que limitan los terrenos de la Esc. Sec. Téc. No. 5 y la Sec. Benito Juárez, los nombres de “Clay Oliver Fisher” (Ahora llamada Oliver) y “Sra. Elena Torralba de Fisher” (inexplicablemente llamada ahora Santa Elena), padres de las señoras Elena y Águeda Fisher, donadoras de los terrenos en donde se edificaron estas instituciones educativas.



El 11 de abril de 1991 se agregó al tren denominado El Coahuilense, un cómodo vagón dormitorio en la ruta hasta la Ciudad de México.



El 11 de abril de 1994 el presidente municipal Ernesto Vela del Campo inaugura la plaza pública del ejido Piedras Negras.



El 11 de abril de 1997 el Cabildo acordó ceder la concesión de la Feria del Sol 1997 al Instituto de las Américas, S. C., pero la coordinación general, supervisión y fiscalización de la misma quedó a cargo del Ayuntamiento.



El 11 de abril de 2015 concluyó el IX Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, categorías 5 y 7 años. Ganando la primera la delegación de Mexicali, B.C. y Tijuana, B.C., la segunda.



El 12 de abril de 1915 es fusilado en La Mezquitosa el revolucionario Atilano Barrera, que fue comandante militar en Piedras Negras.



El 12 de abril de 1973 el Ayuntamiento aprueba el proyecto del CAPFCE para construir la biblioteca municipal y el museo (Casa de la Cultura).



También se instaló alumbrado público en la avenida Industrial, en los terrenos de la Feria regional, en el Parque Industrial Piedras Negras y en el Cecyt (Hoy CBTIS 34).



El 12 de abril de 1996 el gobernador del estado, Rogelio Montemayor Seguy, inaugura el segundo módulo de la planta potabilizadora, capaz de proporcionar 500 litros por segundo a la población.



El 12 de abril de 2004, a las 8:00 horas, quedó reparado el puente sobre el río Escondido y el tramo férreo de casi dos kilómetros que fue destruido por la creciente de la inundación del 4 de abril.



El 13 de abril de 1967, el Cabildo da a título gratuito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 600 metros cuadrados para que se construya el edificio que funcionará como unidad de telecomunicaciones que enlacen la ciudad con el centro del país vía microondas.