09 Marzo 2019 03:10:00

Abucheos ya se hicieron costumbre…

COSA MUY RARA ESTÁ SUCEDIENDO con la presentación del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en los Estados del país...



POR COINCIDENCIA, LOS GOBERNADORES SON abucheados por la gente que asiste a esos eventos, mientras el Presidente permanece en su lugar sonriente, tranquilo como si nada pasara...



LA MISMA MECÁNICA SE HA registrado en varios Estados del país, donde los gobernadores son interrumpidos en su discurso con abucheos, que no los dejan ni hablar...



AYER, EL MANDATARIO DE AGUASALIENTES dijo que el Presidente era bienvenido a su Estado, pero que bajo ninguna circunstancia iba a asistir él, por la falta de maduréz política de la gente...



ES DECIR, QUISO EVITAR LA pena del abucheo, que seguramente iba a suceder, dijo que se debe respetar la investidura de los gobernadores...



EN CUANTO SU VIDEO APARECIÓ en las redes sociales, sucedió lo que todos sabíamos que tenía que pasar, los seguidores del "Peje" lo hicieron pedazos, no lo bajaron de miedoso, corrupto, zacatón y muchas cosas más...



LA REALIDAD ES QUE PARA transitar en la democracia, la mentalidad del pueblo debe cambiar, ese apasionamiento es muy malo, porque no permite ver con claridad cómo están suciendo las cosas...



ALGUNOS MALPENSADOS DICEN QUE TODO es orquestado desde la Presidencia, pero como sea, ganó el Presidente que el pueblo quiso, eso no se puede negar, así es que de una vez por todas que agarren el toro por los cuernos, y se pongan a trabajar, porque la gente lo que quiere es el cambio prometido...



INCREÍBLE QUE LEJOS DE INVESTIGAR a CLAUDIA GARZA DEL TORO por las acusaciones de desvío de recursos, Morena no sólo la premia con el hueso federal más grande en la región, sino que a parte paga la suma que le están reclamado y que no es nada despreciable....



Y ES QUE LA MISMA gente del partido, acusa a DOÑA CLAUDIA de haberse quedado con 150 mil pesos que estaban destinados a la gente que iba a cuidar las casillas el día de la elección...



ASÍ QUE EL PARTIDO SE hizo cargo de pagar semejante deuda y los afectados recibieron su dinerito, en lugar de investigar el paradero de ese recurso...



SI ELLA DICE QUE NO lo tiene, pues que se busque a ver en qué santas manos quedó ese dinero o como ¿por qué van a andar pagando dos veces por lo mismo?...



Y MIENTRAS EL PRESIDENTE HIZO SENADOR a NAPOLEÓN GOMEZ URRUTIA, los empresarios de Monclova dicen que es una amenaza para las fuentes de empleo, temen que venga a la región a posesionarse de los contratos colectivos de trabajo de las empresas y en consecuencia se debe el cierre masivo de las fuentes de empleo...



A SU PASO POR DIVERSAS ciudadades del país, luego de andar entrando en huelgas, las empresas decidieron cerrar y cuidado si eso sucede en nuestra región, porque entonces sí "nos morimos de hambre", dijera mi abuela...



CON TODO EL RECHAZO QUE ha recibido NAPITO, sigue viajando con guaruras y camionetas blindadas...'bien haiga, dicen en mi pueblo...



PERO TAMBIÉN LAS EMPRESAS TIENEN la culpa, pagan salarios de hambre y no quieren que sus trabajadores se deslumbren con falsas promesas...