Abusos de AHMSA

Ni quién les ponga un hasta aquí a los dueños de la empresa acerera que está hundida en la peor miseria, en el descrédito y la putrefacción de saqueo y corrupción.Una extensa redacción de sentir del trabajador circuló vía Whatsapp al interior, exponiendo las condiciones de la empresa, la situación de los trabajadores y su molestia con Alonso Ancira en el que no confían ni creen sus argumentos.Una empresa que fue de las más importantes de América Latina, apenas se privatizó y empezó con derroches y abusos con los trabajadores.Un patrón que manipula el sindicato, roba a los proveedores, les reduce salario a sus empleados, desfalca el Fondo de Ayuda Mutua, no paga Infonavit, etc.Los trabajadores aguantan callados, pero eso no significa que estén contentos, y exigen que por fin termine la inestabilidad económica y la incertidumbre.Pedro el maloCon todo que Pedro Magaña, defensor de las causas sociales y justas, sea el quien represente el Fondo de Ayuda Mutua nada dice, ni eleva protesta ni llora en Facebook porque AHMSA lo desfalcó.El Regidor Independiente sabe que el dinero de los trabajadores lo gastó la empresa y nada de reclamos, total los trabajadores tendrán que esperar.Cero préstamos, Pedro sabe no puede ni chistar, calladito, después será la lucha por la injusticia, el derecho del trabajador, la honestidad.Es independiente no tontejo.Cada quiénEl cuidado de la salud es responsabilidad de cada ciudadano, si quiere contagiarse y arriesgar a los integrantes de su familia muy su asunto, dijo el alcalde Alfredo Paredes a la insistencia de reapertura de algunos negocios.Lo puso claro, el Gobierno dispone medidas y acciones que representan el 10 por ciento de lucha contra la epidemia de Covid-19, un 40 por ciento lo hace el personal médico y el 50 por ciento restante es asunto de los ciudadanos.De todas formas el Hospital Covid del IMSS está listo, el móvil lo inaugura el Gobernador en los próximos días, y el tercero avanzaPulgueros no¿Por qué no?. En la colonia Borja es donde más contagiados de Covid-19 se tienen, instalar el comercio ambulante que provoca grandes concentraciones detonará un brote masivo de Covid-19.Se los tuvo que decir el alcalde Florencio Siller a los manifestantes, carpeta en mano de estadísticas ante la terquedad de “Pulgueros” a instalarse ya en las calles.En cuanto al anteproyecto de instalaciones fijas no se contrapone a una reapertura, es pasar de la informalidad a la formalidadLa prórroga son 15 días más, el Subcomité toma acuerdos según registro de contagios, se planean los tiempos y se definen medidas.Sesión virtualDe lo malo, consecuencia de la pandemia, lo bueno, las sesiones de la LXI Legislatura del Congreso Local de hoy puede verse vía página web o Facebook “Congreso Coahuila” en punto de las 10 de la mañana.Dirán algunos que poco les importa, pero aunque sea por curiosidad un momento véanla, sobre todo que está encima la elección para renovar Congreso, puede orientar a los indecisos por quién no votar.La sesión en vivo da pauta para encarar a los diputados cuando regresen a pedirles el voto, no crean que ahí terminan sus pretensiones, así que entren a http://www.congresocoahuila.gob.mx o en Facebook “Congreso Coahuila”.Algunos diputados listillos proponen ampliar un año más la legislatura actual, empatando elecciones locales con federales, y la idea no desagrada a ninguno.Veremos, algunos candidatos hablan de una elección para agosto, que apenas les dé tiempo a los órganos electorales salir de lo local para entrar a la elección de diputados federales en el 2021.