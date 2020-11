08 Noviembre 2020 04:10:00

Acción de Gracias y Navidad robados

Por más que las autoridades intentaron hacer entender a la población para frenar la movilidad social, al paso que vamos, todo hace indicar que la pandemia del coronavirus se robará también el Día de Acción de Gracias y la Navidad…



Entendimos mal el mensaje de que se podía reactivar la economía, pero no la movilidad social y hoy pagamos ese atrevimiento en esta nueva realidad social y de salud…



Encaminados con efectos negativos en algunos sectores y con una nueva realidad, lo que sigue y ha quedo claro es que el festejo de Acción de Gracias en Estados Unidos será distinto, sin tanto movimiento y con recomendaciones en el número de invitados y movilidad…



De la misma forma en Navidad, donde las cosas serán distintas y ojalá que así lo entiendan las familias y las personas en lo individual…



Hoy más que nunca se debe comenzar una campaña de concientización por parte del alcalde Claudio Bres en Piedras Negras para que la situación no tenga efectos extraordinarios…





‘Pelancha’ y el apoyo a educación



La diputada Esperanza Chapa retornó al Congreso con muchos más ánimos luego de que se convirtiera en la primera diputada en lograr la reelección, pero no sólo eso, sino la única de los legisladores actuales que intentó esa prolongación de su permanencia en el Congreso…



Por ello es que la legisladora muestra mucha más actividad, más fuerza, más trabajo en su labor de estar no sólo en las sesiones del Poder Legislativo, sino también cerca de sus representados...



Este fin de semana en Piedras Negras hizo la entrega de equipos para que los estudiantes de secundaria tengan la conectividad y mantengan su preparación…



La profesora “Pelancha” Chapa se encargó de entregar una buena dotación de tabletas electrónicas para que estudiantes tengan capacidad de conectarse en sus clases a distancia…



Chapa ha entendido y detectado que muchos enfrenan esa dificultad, pero además no cuentan con internet y sobe todo otra parte está en condición social complicada como para pensar en la educación…





Campaña de prevención



Se aproximan semanas en donde la carga emocional es elevada, la soledad y la nostalgia pesan mucho más y si consideramos el factor de la pandemia y el costo en vidas que esto ha dejado en Ciudad Acuña y Piedras Negras, en donde la cifra sobrepasa los 400 fallecidos por coronavirus, lo que vemos ahora es que se debe de estar al pendiente de problemas y enfermedades como la depresión…



Si sólo en Piedras Negras los suicidios se duplicaron en menos de 8 meses, bien haría el secretario Roberto Bernal, responsable de Salud en Coahuila, en comenzar con una campaña de prevención del suicidio y de atención a la depresión más ambiciosa que la que ha tenido en el año…



De por sí estas fechas son difíciles, si le agregamos las restricciones de movilidad social, más lo económico y lo sentimental por la pérdida de muchos seres queridos, ni duda cabe que se avecina un cierre de año complicado para Coahuila y en especial para la zona fronteriza…





Juicio con perspectiva de género



Estremeció este cierre de semana el homicidio ocurrido en la colonia Acoros, donde una mujer le quitó la vida a su padre, pero en donde además de eso se esconde un tema de una vida de acoso, abuso y violencia de parte del fallecido contra la presunta homicida…



Esperemos que si la Fiscalía del Estado actuó sin miramientos y en un análisis “cuadrado” de la situación, el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer y también la defensoría de oficio puedan hacer un esfuerzo para que Andrea “N” pueda ser juzgada con perspectiva de género…



Ojalá que la abogada Katy Salinas, directora del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, pueda analizar más a fondo esta situación y también con la abogada Patricia Rivera emprendan esa defensa no de Andrea, sino de una mujer que vivió en un círculo por años y años, de violencia y abusos…