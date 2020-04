10 Abril 2020 04:07:00

Aceite de rateros

“Busca ‘Aceite de Rateros’ en tu computadora: https://dametumano.wordpress.com/d-a/deposito-archivos/aceite-de-rateros/. Se llama así este menjurje de cinco esencias de plantas olorosas, porque en 1413 fue arrestado un grupo de violadores de tumbas, que desenterraba a los muertos por la plaga, para robarles joyas con las que habían sido enterrados. El juez les ofreció indulto si revelaban el secreto de su inmunidad a las enfermedades que los hubieran contagiado los cadáveres. Así se supo cómo evitaban enfermarse. Se trata de una mezcla de las esencias de cinco elementos fácilmente asequibles. Así que ahí tienes la defensa contra el coronavirus tan (excesivamente) temido. Es un absurdo el terror sembrado y propagado, que sospecho es para distraernos del hecho de que los mercados internacionales están a punto de colapsar, y hay que desviar la atención de ese tremendo hecho. Pero digo esto, porque soy un cínico perpetuo y no creo mucho de lo que se nos cuenta”.



Mi abuela paterna (posiblemente la persona más resiliente de que tengo noticias, una mujer pequeña y de apariencia frágil, pero de carácter de acero) sobrevivió a la peste bubónica en Mazatlán en 1902 (cuando apenas tenía uno de los seis hijos que tendría) gracias al confinamiento y a un suero terrible que le inyectaban subcutáneamente.



FÓRMULA ANTIVIRUS DE ESE ACEITE



1/4 parte cada uno, de los aceites esenciales de limón, romero y eucalipto.



1/8 parte cada uno, del aceite esencial de clavo y canela.



Optativo: 1/16 parte de aceite esencial de lavanda, para perfumar.



Mezclar todo en 1 parte de aceite de oliva o de almendra.



‘Una parte” es optativo. Por ejemplo: 1 litro. O medio litro, o 1/4 litro.





DATOS DUROS ACERCA DEL CORONAVIRUS COVID-19



Por el doctor Alberto Boix.



• Afecta solamente vías respiratorias.

• El 87% de los casos son mayores de 30 años.

• Solamente 2% son menores de 15 años.

• La mortalidad ocurre por ARDS (una neumonía rápidamente progresiva).

• La mortalidad general es de 2.3% (similar a influenza).

• Pero aumenta a 14.8% en ancianos.

• En apariencia los hombres son más susceptibles.

• Diabetes, EPOC, cáncer e insuficiencia renal son factores que promueven su gravedad.

• Se puede transmitir a través de la placenta.





SIETE CONSEJOS PARA ENFRENTAR LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS

Por el doctor Alberto Boix.



1. No se asuste. Este Covid-19 mata a los enfermos sin tratamiento, fumadores y a quien tiene carga viral elevada (personal de salud, inmunosuprimidos y ancianos expuestos innecesariamente).

2. La higiene es fundamental. Lavarse las manos con frecuencia, no tocarse la cara si ha estado en contacto con superficies contaminadas, mantener distancia de un metro y medio en lugares públicos, evitar aglomeraciones y emplear en forma habitual los desinfectantes.

3. Deje de fumar y no acuda a cines, teatros, estadios u hospitales cuando la epidemia se disemine.

4. Los cubrebocas y máscaras no sirven si se mantienen puestos más de dos horas. Si los llega a emplear que sea cuando se traslada a un lugar concurrido (aeropuerto, transporte público, banco o almacenes) y solamente por el tiempo indispensable mientras esté cerca de mucha gente.

5. Si tiene tos o catarro, NO acuda al hospital. Puede contagiarse o contagiar a otros. LLAME A SU MÉDICO, LE INDICARÁ QUÉ HACER. Solamente si tiene tos en exceso o fiebre alta puede ser recomendable acudir al Servicio de Urgencias más próximo. NO SE ALARME. Siempre hay medidas que pueden tomarse en personas sanas o sin historia de problemas pulmonares.

6. Cuide a los suyos. Aliméntese sanamente y tenga en casa medicamentos adecuados para una infección respiratoria (paracetamol, ibuprofeno, jarabe Vick o Loratadina y Ambroxol).

7. En caso de una contingencia, lo imprescindible es contar con agua, verduras y frutas (sobre todo aquellas que se coman sin cáscara). No haga compras de pánico. El mundo no se acaba este año ni esta es la única epidemia que habremos de enfrentar.