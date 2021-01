28 Enero 2021 03:10:00

Acero al alza, excepto AHMSA

Buen día .Pese a la pandemia las acereras mexicanas produjeron 1.55 millones de toneladas de acero en diciembre de 2020, esto representa incremento de 13.9 por ciento respecto a los 1.36 millones de toneladas en relación a diciembre 2019 donde en todo ese año hubo 16.8 millones de toneladas, 8.3 por ciento inferior a los 18.3 millones de toneladas de acero producido en 2019.



Estados Unidos produjo 6.4 millones de toneladas en diciembre, una baja de 11.8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, y 72.6 millones de toneladas en todo 2020 equivalente a un 17.2 por ciento inferior, los precios decíamos están al triple de aquel deprimido 480 dólares la tonelada métrica.



El país de la hoja de maple Canadá produjo en diciembre 1.07 millones de toneladas, 2 por ciento por debajo de las 1.09 millones de toneladas del mismo mes de 2019, y 11 millones de toneladas a lo largo del año, 14.1 por ciento inferior a 2019.



Pese a disparates y ocurrencias de Lopitoz quien en febrero pasado dijo que el coronavirus llegaba a México como anillo al dedo, la velocidad y expansión depende de la responsabilidad social de la población porque la letal toxina tiene parálisis, no viaja, no se mueve, sino que es movilizada, transportada de un lugar a otro por la propia gente.



La corrupción al lado de sus compadres y cómplices no tiene límites, integran la oligarquía, la misma mafia del poder, pero ahora con contracción, encogió el grupo de privilegiados, un coctel de potentados y políticos, el caso es que está comprobado que su empresario favorito Ricardo Salinas Pliego adeuda 4 mil 900 millones de pesos en impuestos federales, pero cómo se quieren.



olapan autoridades



El caso es que suman diez meses acorralados por el virus y muchísima gente en Monclova con boca y/o nariz al descubierto, es como si no trajeran nada de protección, otros saludando de puño sin importar que él, o el otro pueden ingresar a un mercado agresivo y ambicioso de exportación-importación de mucosidad, saliva y grandes posibilidades que el coronavirus haga trapecio para emitir el contagio.



A inspectores de dependencias municipales les vale que en la calle por todos los sectores de la ciudad hay vendedores de productos alimenticios en puestos fijos y semifijos en la calle sin cubre boca, ni la más mínima protección, resulta ocioso difundir las estadísticas de contagio y defunciones, esto va de mal en peor.



No se trata de ahuyentar a vendedores ambulantes que al igual que todos se ganan la vida con sus productos, sino simple y sencillamente que con sus manitas se coloquen la tela y no se la quiten, son un foco de infección igual que todos porque ya no hay exención de riesgo deambulamos en un campo minado.



Suspenso en AH



Hasta febrero Altos Hornos de México estaría informando a la Bolsa Mexicana de Valores el resultado de las operaciones del ejercicio fiscal anual 2020, uno de los más convulsionados de su historial, el cuarto trimestre del año pasado es parte, y hasta entonces se prevé que habría información a la entidad financiera del avance del proceso de venta del 55 por ciento de acciones de su socio mayoritario Grupo Acerero del Norte.



Aun cuando medios informativos nacionales consignan en editoriales y notas informativas que Julio Villarreal Guajardo es el nuevo dueño de AHMSA y que designó como presidente del Consejo de Administración a Jorge Silberstein, eso es falso porque la cabeza de la masa de accionistas sigue siendo Alonso Ancira Elizondo que a su vez es el socio mayoritario con el 55 por ciento de bonos en la empresa.



Hasta mañana