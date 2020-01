29 Enero 2020 03:10:00

Acero en picada

Buen día. En picada el acero en México, los volúmenes de producción cayeron considerablemente, y es que el reporte de Indicadores Estadísticos del Sector Siderúrgico reveló que la producción anual de acero líquido en México cayó 8.5 por ciento, mientras que la producción de producto terminado se desplomó 9 por ciento.



También cayeron las exportaciones 9.2 por ciento, y al respecto el reporte de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero establece que el consumo de acero al cierre de diciembre del año 2019 fue de 27.1 millones de toneladas, 5 por ciento menos.



Si bien es cierto que AHMSA no exporta mucho, sí lo hacen sus clientes, hace casi un año la cartera vencida alcanzaba los 100 millones de dólares, y aunque ya no existe el arancel de 25 por ciento contra el acero mexicano, Estados Unidos impone muchas limitaciones a las ventas de acero mexicano hacia ese país.



Importaciones elevadas



El acero ingresado al país desde el extranjero se mantuvo igual en 10.2 millones de toneladas, en cambio las exportaciones de productos terminados de enero a diciembre anterior fue de 3.5 millones de toneladas lo que significó una caída de 9.2 por ciento.



Anteayer se cumplieron ocho meses desde que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Altos Hornos de México por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a partir de ahí se agravó la situación de la empresa la cual el anterior 9 de enero anunció el cierre temporal pero por tiempo indefinido de los departamentos Taller de Aceración BOF 1 y Alto Horno 6.



Seguro Popular



El líder nacional del PAN, Marko Cortés estuvo ayer en Torreón y dijo que el famoso Instituto Nacional para el Bienestar ha generado solamente un enorme caos, es decir un absoluto desorden, confusión y desabasto, por lo que reprobó que haya sido eliminado el Seguro Popular, el cual, dijo, funcionaba bien.



Señaló que el show de AMLO en organizar la rifa del avión presidencial es una cortina de humo para distraer la opinión en medio de la violencia extrema que sufre el país, la inseguridad, el desabasto de medicamento, el desempleo, etc, todo un catálogo extenso de calamidades donde tampoco el sector privado envía señales de que este gobierno ya les inspiró confianza para invertir.



Desbandada



Fricciones en las filas de Grupo Amarillo de la Sección 288 del Sindicato Democrático porque una fracción liderada por José Ángel González González y Prajedes López ya no reconoce a la mesa directiva que preside José ‘Chino’ Pérez y por eso organizaron una desbandada, el lío ya se veía venir desde hace mucho tiempo, el caso es que prácticamente hay dos mesas directivas matrices.



Parece que a mediados de febrero se llevará a cabo la elección de los integrantes de la comisión revisora del tabulador en la Sección 288, y ya por lo pronto José Ángel González González y Prajedes López postularon a un jovenazo que responde al nombre de Eduardo Jiménez el cual labora en el departamento Acerías de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México.



Abren revisión contractual



Donde ya inició la revisión pero del Contrato Colectivo de Trabajo es en la Sección 259 entre directivos de Minera del Norte Unidad MIMOSA y el Sindicato Nacional Democrático y el arranque de las negociaciones fue encabezado por Enrique Rivera Gomez, Director Corporativo de Relaciones Industriales de AHMSA y Subsidiarias, y Martín Carrizales Hernández, Secretario General Local de la Sección 259.



Ayer no hubo novedades de la reubicación de trabajadores de AHMSA 1 a AHMSA 2, luego del traslado de 48 chavos desde el lunes anterior, y mientras tanto se percibe incertidumbre aún en el mercado nacional siderúrgico. En la tercera semana de febrero iniciaría el proceso de revisión del tabulador entre la Sección 147 y la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México.



Hasta mañana