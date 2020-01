03 Enero 2020 04:10:00

Acierto

Un acierto el del alcalde Manolo Jiménez el adelantar en Saltillo la prohibición de utilizar bolsas de plásticos en los supermercados, disposición que entra en vigor durante el presente año y que busca reducir hasta en 232 millones el número de bolsas plásticas que se usaban anualmente.



Como parte de su Agenda Ambiental, el alcalde instrumentó la repartición gratuita de 115 mil bolsas ecológicas, desplegó una campaña publicitaria para promover su uso, así como diversas acciones con la ciudadanía para concientizar sobre ese tema.



Con todo ello, la capital del estado fue de los primeros municipio del país en ponerse en sintonía con esta iniciativa impulsada por el gobernador Miguel Riquelme, quien marca pauta a nivel nacional ya que esta medida está empezando a ser retomada por diversos estados.







CASTIGADOS



Ahora que, al paso que vamos en materia económica, en donde las alzas de precio ya no sorprenden a nadie, habrá poco qué echar en bolsas reciclables, ¿o no? Tan solo ayer, al Marqués se le bajó la presión con tanto aumento anunciado. Por ejemplo, en las marcas reconocidas como Lala y Bimbo, se acumula el 80% de la alimentación durante el almuerzo y la merienda de los mexicanos.



Y ni hablar de Gamesa, Modelo, Sabritas, Barcel, Nestlé, Alpura, Marinela y Tía Rosa, que ya notificaron a sus proveedores de los incrementos, mientras que en las tiendas de abarrotes o conveniencia de la ciudad, los costos de cigarros o refrescos se elevaron más allá de lo anunciado. Habrá qué ver cómo reacciona la 4T en voz de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, ante esta avalancha anunciada.



Bueno, y aunque cargó con todo y su bolsa ecológica para irse a surtir al Mercado de Abastos, al Marqués no le alcanzó ni para la mitad del mandado, pues la alta demanda de productos típica para el cierre del año y el desabasto a razón del mal clima, lo dejó pasmado con aumentos desde un 30% al 40% en las frutas y verduras básicas en la mesa de los saltillenses.







LÁTIGO



En los pasillos del Congreso del Estado ya se pasea a sus anchas Karla Samperio con látigo en mano. Dicen que a falta de nombramiento y al hecho de que no le gusta que la manden, la udecista de extracción panista dicta órdenes a mandos de primer nivel en el Congreso, aunque ella ni aparece en el organigrama de UDC.



Karla Samperio fue diputada local por el PAN. Es la misma a la que se le fue la oportunidad de ser diputada federal por tener la ocurrencia de rentar una casa de su propiedad, ubicada en un sector fifí de Saltillo, a alguien relacionado con delitos de alto impacto, en momentos en que ocupaba un cargo de primer nivel en Los Pinos, con Felipe Calderón.



Bueno, pues Karla no quiere estar en el aparador, por aquello de las críticas, pero no le disgusta cobrar en el Congreso y le tendrían preparado un cargo tipo secretaria particular o técnica de Emilio de Hoyos Montemayor, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo.







¡FUCHI!, ¡GUÁCALA!



Y de panistas hablando, Jesús de León Tello, dirigente estatal del blanquiazul, dice a sus amistades más cercanas que no quiere nada con UDC, dizque porque no les conviene, minimizando al partido estatal con más militancia y votos, que incluso saca más votos que algunos partidos nacionales.



Ahora Chuy de León, cuando oye hablar de UDC, pone cara de ¡fuchi! y ¡guácala!, y cambia de tema, porque ahora su preocupación es palomear a los candidatos panistas a las diputaciones locales que se disputarán este año y para lo cual, aunque medio huérfano, ya arrancó el proceso electoral.







LO QUE AGUANTE



Por ahora, la creación y puesta en marcha del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, no ha afectado la operación del Hospital General, asegura Jorge Bill Soto Almaguer, director del mismo; dijo que desde hace años este trabaja bajo la política de cero rechazos y sólo esperan que les entreguen las reglas de operación del nuevo instituto.



Y aunque los detalles sobre los nuevos lineamientos y procesos del Insabi aún les son desconocidos, la realidad, dice, es que nunca han rechazado a ninguna persona que requiera la atención médica y aún así operan con un surtido de arriba del 80% de medicamentos y materiales de curación.



De hecho, el único cambio administrativo que tenemos es que al momento de acudir al hospital, al usuario solo se le pedirá su identificación oficial para brindar la atención; es decir, que seguirán así mientras el cuerpo aguante.







QUE NO SE HAGAN



Tras el reciente accidente que mantuvo casi 20 horas cerrada la autopista Monterrey-Saltillo y que tuvo como saldo dos muertes de saltillenses, los empresarios locales exigen a los senadores y diputados que realicen las acciones necesarias para equipar la autopista de cuota que está, acota el Marqués, concesionada.



Según don Alberto Covarrubias Manrique, coordinador del Proyecto Visión 2040, la autopista requiere de limitar velocidades, topar las cargas a 20 toneladas, no utilizar los dobles remolques e iluminar la carretera apropiadamente para evitar colapsos por la neblina; una tecnología ya utilizada en países europeos donde hay neblina la mitad del año y no por ello se interrumpe la circulación.



Por su parte, el también empresario Mario Alberto Mata Saldaña, aseguró que la Unión de Organismos debe asumir su papel de representante de todas las cámaras e ir a tocar puertas ante las autoridades federales, para exigir soluciones en México ante la gravedad de las deficiencias de la autopista