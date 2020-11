02 Noviembre 2020 04:10:00

Aclaración del IMSS respecto a compras de camas en Coahuila

Me dirijo a usted de manera amistosa después de leer su nota referida a la compra de camas hospitalarias para las Unidades Médicas del IMSS Coahuila. Me llama la atención que la nota se refiera superficialmente a procesos de adquisición en el IMSS. Procesos que, al contrario de lo que la nota infiere, son más complejos y que dicho sea de paso nada tienen que ver con mis funciones como Secretario General.



Entre las tareas de un Secretario General está el cumplir las instrucciones del Director General en el seguimiento y funcionamiento de los programas institucionales. Por esta razón viajo por todo el país. Si bien, el cumplimiento de estos programas lleva consigo la adquisición de insumos y equipo, estas decisiones tienen un proceso auditable y son

llevadas a cabo por un área independiente que no está a mi cargo. Es decir, yo no tengo nada que ver con compras ni procesos de adquisición, ni es una afirmación veraz que la

decisión de adquirir equipo o insumos recaiga en una sola persona en el instituto. Mi tarea es evaluar, junto al Consejo Técnico General y los consejos locales, que las necesidades operativas tengan respaldo.



En esta crisis sanitaria que el IMSS ha sido una institución de alta demanda y por lo tanto de escrutinio público es importante para nosotros que la información que llega a los derechohabientes sea veraz. El ejercicio periodístico de hacer preguntas a los servidores públicos y a su desempeño siempre es bienvenido y en una democracia es un ejercicio necesario. Por eso, me tomo el tiempo para hacer esta aclaración y para ponerme a sus órdenes si hay dudas futuras sobre los procesos operativos, a veces complejos, de la

institución de salud y seguridad social más grande de México.





Saludos



Javier Guerrero

Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social