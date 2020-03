20 Marzo 2020 04:10:00

Acuerdo regional contra coronavirus

El acuerdo firmado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, con los gobiernos de Nuevo León y Coahuila para crear un fondo regional de atención de efectos del coronavirus, es el reflejo de una visión más amplia y de cómo el ejecutivo de nuestro estado observa la problemática, por la interacción que se tiene con esta región y sobre todo la dependencia y el flujo de mercancías y de personas entre los tres estados…



Pensar que con decretar una cuarentena en Coahuila se logra un avance es muy positivo, pero si además esto se hace regional, la situación es de mucho mayor alcance y se frena más rápido la propagación o los efectos de esta enfermedad…



Bien por el gobernador Miguel Ángel Riquelme y su equipo de trabajo como es el secretario de Salud, Roberto Bernal, además de los responsables de las finanzas y el tema de desarrollo económico que han observado más allá de los alcances de la enfermedad, sus efectos en las empresas, en las familias, en los comercios, en las empresas automotrices y de manufactura…



No se trata de alarmar, sino de ser responsables y conscientes de los alcances de la enfermedad para que esta no colapse al estado, a las familias, a sus seres queridos de la tercera edad y enfermos crónicos…



Será una medida drástica, pero pensar en todos y acordar soluciones regionales también es ser mucho más responsables…





BRES, LA SALUD Y EL SECTOR PRODUCTIVO



Por más de dos horas estuvo reunido Claudio Bres, alcalde de Piedras Negras, con autoridades médicas de los tres niveles, con empresarios y presidentes de cámaras para explicarles y que juntos analizaran el panorama y las medidas que a nivel local se aplicarán para contener los efectos de esta pandemia provocada por el coronavirus…



Ahí se habló de las condiciones geográficas distintas que tiene nuestra región para atender esta situación, porque Piedras Negras y tal vez también Ciudad Acuña, son distintos al resto de los municipios de Coahuila…



Aquí se tienen en total tres puentes internacionales y eso más el comercio y la globalización de las empresas manufactureras, provoca una población flotante de 300 mil personas cada mes o mucho más y si a eso le agregamos el factor del coronavirus, veremos el riesgo que se tiene si las cosas no se hacen bien y si no se previene…



Por esa cercanía con Estados Unidos y la población flotante global que tiene nuestra región, es que el alcalde sabe, entiende y está consiente de que podría haber riesgos mayores si no se toman en cuenta esos factores…



Hoy ya disponemos de un teléfono de atención médica, responsabilidad del municipio, en donde la población puede consultar para ver su condición y si son sospechosos de portar dicha enfermedad…



Es un primer filtro para evitar que se saturen los servicios médicos en los hospitales del sector salud, también para fortalecer el aislamiento social que es uno de los principales factores para frenar la propagación de la enfermedad. Ahora se trata de hacer caso, quédate en casa y atiende las recomendaciones…





ALERTA Y RIESGO EN EAGLE PASS



Si en Coahuila las cosas han caminado muy bien respecto a contener el coronavirus, en Eagle Pass la situación sí es para preocuparse y así lo ha dejado entrever el alcalde Luis Sifuentes…



Ayer salió por la tarde a dar rueda de prensa y dijo que de los cinco sospechosos de coronavirus que había, dos resultaron negativos, los otros tres aún están pendientes de recibir los resultados, pero se agregan seis casos más sospechosos que preocupan y mucho a toda la población y las autoridades…



Por ello es que el alcalde Sifuentes ha pedido a los estudiantes, a los millenials sobre todo que no salgan de sus casas, porque si bien puedan pensar que no les pasará nada, sí pueden convertirse en agentes transmisores y sus familiares adultos en caso de contagiarlos la van a pasar muy mal…



Eagle Pass es una ciudad de edad adulta, mucha población es de la tercera edad y es ese factor el que más puede sufrir si la pandemia se propaga en Eagle Pass y el condado de Maverick…





PARARÍAN MAQUILADORAS ESTE FIN DE SEMANA



Aunque Blanca Tabares ha insistido en que el sector manufacturero de exportación trabajará con normalidad y sólo reforzando las medidas de sanidad y revisiones a sus empleados, la realidad es que varias maquiladoras esperan este fin de semana la instrucción de San Antonio, Texas, donde están sus corporativos para parar temporalmente al menos dos semanas…



Ya en San Antonio las filiales o matrices de estas maquilas han parado sus operaciones y por ello es que no sería raro que este fin de semana al menos dos de aquí hicieran lo mismo…



Ni qué decir de aquellas que la logística está relacionada con el puerto de Houston o Bayport, que ya también suspendieron operaciones por un caso