27 Junio 2020 04:10:00

Acuña, acorralada por la pandemia

Ciudad Acuña registró el viernes su peor día de la pandemia. Sumó 44 casos más a su estadística, en donde ya alcanza la cifra de 331 contagios con 17 personas fallecidas que se incluyen en esa larga lista…



El alcalde Roberto de los Santos y el encargado del tema de la salud, el médico Guillermo Herrera Téllez, han planteado la estrategia para el freno y se discute semana a semana en las reuniones del Comité de Salud de la Región Norte, donde participan otros nueve alcaldes, pero siempre en cada municipio se enfrentan factores característicos…



Acá en Ciudad Acuña el tema laboral es trascendente y el cultural también, son dos aspectos que impulsan los contagios y difícilmente pueden aportar mejores medidas al freno de la pandemia…



Si el número de contagios no se frena y si a la par de él va en aumento el número de personas hospitalizadas por esta enfermedad, que ya podría estar saturado el IMSS y el hospital general, lo que puede seguir es dar marcha atrás a la reapertura y ante la prioridad de la salud de la población tendremos una severa crisis económica para ese municipio…



Y eso va para los otros cercanos, que podrían pagar ciudades justas y ordenadas, por aquellas que no hicieron su trabajo y que la población no cooperó…



Ignoran en Eagle Pass el “quédate en casa”



Es fin de semana y los puentes internacionales durante toda la mañana y parte de la tarde lucieron llenos, atiborrados de vehículos, pero no con destino a Eagle Pass, sino con dirección a Piedras Negras y los Cinco Manantiales, pues miles de texanos, residentes y ciudadanos eaglepasseños que no escucharon las súplicas del alcalde Luis Sifuentes ni del médico encargado de la emergencia de salud, Victoriano Valdés…



Ése es el problema, el porqué ya en Eagle Pass está saturado su pequeño sistema hospitalario, porque no escuchan y si lo hacen no acatan las disposiciones de la autoridad para que frenen la movilidad social…



Es fin de semana y es mejor arrancar para Morelos, Zaragoza, Allende o Villa Unión en donde las autoridades no dicen nada, donde el fin de semana es de pachanga, de reuniones en el rancho, la quinta o la alberca, incluso para hacer allá la fiesta de graduación, sin que autoridad alguna diga o haga algo…



Por eso es que la zona fronteriza está copada de casos de coronavirus, porque los jóvenes residentes fronterizos, los que van y vienen todos los días a trabajar, deciden el fin de semana quedarse por completo en Coahuila y actuar como si la pandemia no existiera…



Ojalá y que ahora sí, del lado de Coahuila se apliquen sanciones, multas y apercibimientos a quienes vienen desde Texas a la pachanga, a violentar las condiciones de sanidad y a promover los contagios…



De poco sirve que hayamos anticipado el cierre como estrategia de freno a la enfermedad, si del lado texano las cosas no se tomaron con la seriedad adecuada por parte de los binacionales…



La opción de la clínica hospital del ISSSTE



El alcalde Claudio Bres, quien se mantiene preocupado y ocupado por el tema de la saturación hospitalaria y el aumento de casos en los municipios cercanos a Piedras Negras, ha señalado también que otra opción a nivel local es que se adecue el recién remodelado hospital del ISSSTE que tiene todo y sólo sería cuestión de reequiparlo con lo necesario para atender a pacientes Covid…



Y es que hay que decirlo claro, el ISSSTE desde el principio se desmarcó del tema de atención a pacientes Covid, pero eso sí, envía hacia el Chavarría y al IMSS a aquellos sospechosos de padecer la enfermedad…



La posibilidad está ahí y esperemos que la población entienda y no se confíe, porque viene el verano y los paseos, las vacaciones y eso puede ocasionar que haya más casos de contagios y combinado con los padecimientos crónicos que en la frontera somos los número uno, simplemente es un ingrediente de caos y alta demanda de servicios hospitalarios…



Angustiado Luis Sifuentes en Eagle Pass



Donde ya buscan una solución al tema de la crisis financiera es en Eagle Pass, pues su alcalde Luis Sifuentes se mantiene en plan de súplica para que las autoridades federales apliquen una medida distinta y se permita el cruce de personas de actividades no esenciales, esto ante la agonía comercial y financiera de los negocios de esta ciudad…



La ciudad de Eagle Pass ha perdido ya más de dos millones de dólares de ingresos sólo por peaje y los comercios decenas de millones de dólares en ventas, miles de empleos y toda una crisis en cadena que ha empobrecido a la población de esta zona de Texas…



Hoy lo que sigue es ver hasta dónde soportarán los negocios, de los cuales muchos ya no abrirán, para analizar el tiempo en el cual les tocará la reapertura de los cruces de los puentes internacionales…



No sólo es Luis Sifuentes, sino todos los alcaldes y jueces de condados fronterizos que dependen de los turistas de Coahuila y Tamaulipas…