10 Diciembre 2020 03:10:00

Adiós a ‘Loncho’

Con eso de que Julio Villarreal dicen estuvo en AHMSA hace días, ayer se concretó formalmente la venta del 55 por ciento de las acciones de los Ancira por un grupo de empresarios que lidera el presidente de Grupo Villacero.



El traspaso de AHMSA es un hecho, queda sin poder Alonso Ancira y la toma de control de la empresa la asumen los nuevos dueños.



La Bolsa Mexicana de Valores, donde cotiza la acerera, informó del aviso de la operación, sujeta as autorización de otras instancias.



Dirán que se ve la luz al final del túnel, que por cierto está bastante largo, tardase más la decisión y queda en chatarra la empresa, todavía falta ver en qué plan viene Julio.



Algo de lo que no se preocupan ni les interesa saber a obreros, empleados, empresarios ni habitantes de la Región Centro, es si finalmente AMLO recibió los 200 millones de dólares que le reclamaba a Alonso Ancira.



LOS OYERVIDES



Gerardo Oyervides, en su carácter de delegado regional de la CROC, se apersonó en Cuatro Ciénegas de Carranza para saludar personalmente al gobernador Miguel Ángel Riquelme.



El Gobernador anduvo de gira en el Pueblo Mágico, y Gerardo, padre e hijo, fueron parte de los acompañantes del Mndatario, por lo que se vio fue un saludo muy efusivo.



Con eso de que no hay nada para nadie, la esperanza de ser el candidato a la Alcaldía del PRI sigue vigente para Gerardo, que sigue recorriendo sectores dando apoyo, le avanzó al camino, sea para él o para otro.



VACUNA CALMANTE



Que si Coahuila fue de los primeros estados favorecidos para la aplicación de la vacuna contra Covid-19 desde el 22 de diciembre, fue para calmar la intensidad con que accionan las autoridades del Estado.



Entre broma y en serio lo diría el gobernador Miguel Ángel Riquelme en su gira de trabajo por Cuatro Ciénegas, donde inauguró la nueva Central de Camiones y el arranque de una escuela por parte de la Fundación Zavaleta.



Muy moderna y equipada la Central de Autobuses, una inversión de más de 12 mdp, como todo edificio nuevo, ojalá que por ser Pueblo Mágico en espera de turismo, los haga responsables y la mantengan en buen estado y limpia.



El Gobierno del Estado la entregó en comodato, serán los alcaldes los responsables.



INFORMA PAREDES



Identificado como el Alcalde tempranero por iniciar oscura la mañana su agenda de trabajo en colonias y sectores, Alfredo Paredes rinde hoy su segundo Informe de Gobierno Municipal.



Hace días anunció la apertura a grupos del Ecoparque Monclova, aprovechó un “zoológico” olvidado, y lo convirtió en un lugar de esparcimiento familiar que disfrutarán los ciudadanos de forma gratuita.



Ni qué decir de las simpatías del Edil en sectores donde tenían décadas sin pavimentación o el drenaje pluvial de Las Flores, que evitará inundaciones.



El Alcalde de Monclova entra en la cuenta regresiva, antesala de su culminación del segundo periodo, aspira a reelegirse si la ley lo autorizara, todo depende que el Tribunal dé luz verde, veremos qué sucede en los próximos días.



RUMBO INCIERTO



En caminos del PAN de Coahuila, tercera fuerza política, se sabe que se unirán al PRI para contender en más de 100 distritos electorales, diputaciones federales, pero en las alcaldías dicen que van solos y hasta tiene nominados.



Aseguran que el dirigente estatal, Memo Anaya vía Chuy de León, tiene nominados en Monclova a Teo Kalionchiz y Rosa Nilda González como sus favoritos, ¿podrán conseguir solitos más de 30 mil votos? Suponiendo que los últimos 5 mil que obtuvo el ex candidato a diputado local Rolando Valle fueran seguros.



¿Será que ahora sí Teo Kalionchiz sacará a trabajar los comités que formó o cuando menos el presupuesto asignado para los que no integró? Es pregunta…



Aseguran panistas que a Teo Kalionchiz no se le puede reclamar ni juzgar por ese asunto, porque sólo fue un sujeto para que los recursos pasaran y regresar a su origen.