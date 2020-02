06 Febrero 2020 04:10:00

Adiós a medias, para Ramsey

Con mariachi, una comida con 300 asistentes y reconocimientos a algunos de sus colaboradores fue como el ahora exalcalde de Eagle Pass fue despedido de esta frontera…



Emocionado, con mucho cariño manifiesto y organización de su gente es como el ahora exalcalde dejó la silla que ocupó por poco más de ocho años y que el balance es de claroscuros…



Una seguridad en declive, una pésima relación con el condado, desempleo en franco aumento y el cierre de negocios del sector comercio es lo que le heredará a su sucesor, el nuevo alcalde Luis Sifuentes…



Eso sin contar con el hecho de que la deuda contratada es elevada y se respalda con los ingresos por concepto de peaje del sistema de puentes, es decir, sus dineros más importantes, el que le deja el turismo comercial está comprometido…



Eagle Pass es una zona complicada, con desempleo temporal muy grave que obliga a las familias a emigrar al norte porque su sustento no se mantiene de forma permanente en esta frontera, por ello es que eso se refleja en estadísticas como los ingresos del Distrito Escolar que ha perdido año con año cientos de estudiantes…



Ni qué decir que en la comida de despedida se vio la nula participación de los integrantes de las autoridades del condado, nadie fue a despedirlo, en mensaje claro de que la relación y el trabajo conjunto fue nulo…



Ulises Ramírez, abandonados y muertos

Tarea difícil la que enfrenta este año el delegado de la Fiscalía en la Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, pues por un lado, tiene a cuestas investigar quién abandonó a un bebé en las puertas de la iglesia de Guadalupe en plena Navidad, además de investigar quién abandonó a una bebé recién nacida y la dejó morir en el basurero municipal de Múzquiz…



Hasta ahora los efectivos de Ramírez Guillén no han podido resolver la situación, algo que se ve delicado, pues son delitos de alto impacto y que reflejan la falta de tareas de investigación a fondo de parte de los muchachos de la delegación de la Fiscalía…



El delegado les exige, pero los resultados no llegan, pues los oficiales se dedican a otras indagatorias más delicadas, o de mayor alcance, sin tomar en cuenta que estas son cuestiones que también llegan a la conciencia de la población…

Esperemos que las cosas mejores esa zona, pero se ve difícil, se ve complicado si tomamos en cuenta que los problemas crecen, sobre todo en Sabinas…



José Luis Paz y la obra eterna



Cuando ya el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado había puesto fecha y hora al tema de la inauguración de la eterna ampliación y remodelación de la Clínica Hospital del ISSSTE en Piedras Negras, el director del nosocomio, el médico José Luis Paz salió al paso para dejar en claro todas las cosas que aún le faltan a ese minihospital para que pueda ser inaugurado…



Prefirió el médico multichambista ser directo para señalar más de 20 puntos por los cuales aún no se puede inaugurar el hospital al llegar el día del corte del listón y entonces sí enfrentar él los reclamos, quejas y situaciones complicadas con los derechohabientes…



Se trata de ser claros, aunque en ello se juegue la chamba, porque el médico bien podría haber dicho que ya no quería trabajar en ese cargo e irse a la privada o a las otras tres chambas que tiene y que le reditúan, por mucho, unos ingresos superiores a los que percibe en dicha dependencia…



Es una obra que tiene más de seis años, que tiene atrasos, fallas, abandono y falta de recursos que ha requerido que se tengan que subrogar en dos hospitales la atención a los beneficiarios…



Esperemos que esa reacción que logró el director de la Clínica Hospital del ISSSTE sea benéfica para que se alcance, ahora sí, a tener todo a tiempo, completo y bien hecho….



Salud y Coahuila en alerta



Los que de plano se pusieron más que atentos al tema del coronavirus fue la Secretaría de Salud de Coahuila a cargo del doctor Roberto Bernal…



Y es que el mandamás de la dependencia ordenó que en todos los aeropuertos del estado se instalaran módulos de inspección y orientación para que se atienda cualquier situación, así como también para estar atentos sobre todo en personas que hayan realizado viajes internacionales recientemente…



El que de plano le exageró fue el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria, pues este además de instalar el módulo del aeropuerto, además ordenó que se realizaran inspecciones a todos los restaurantes de comida china, por aquello de que alguno de los propietarios pudieran haber retornado de oriente en fechas recientes y no lo tuvieran registrado…