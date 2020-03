10 Marzo 2020 05:10:00

Adiós al mercado asiático

Donde ven con preocupación la temporada 2020 de cosecha es entre los nogaleros de Coahuila y de muchas partes del país, con el cierre del mercado asiático y principalmente el de China para este producto a partir del tema del Virus Corona que tanto ha afectado el comercio de muchos países con los asiáticos…



Y es que buena parte de la producción de Coahuila se fue durante los últimos años a China, lo que provocó que el precio se elevará por encima de los 100 mil pesos la tonelada, lo que ahora provocaría una debacle en los precios…



Por ello es que no duden en breve andará por estos municipios José Luis Flores Méndez, el Chapo Flores, para ver cómo es que se vislumbra esta cosecha del año en curso y que aunque es para el último trimestre, se ve un panorama sombrío…



La situación es tan difícil que incluso algunos de los productores que vendieron tarde lo que tenían en bodegas refrigeradas y que se lo vendieron a clientes de China, aún están en espera de que les llegue el pago, porque la crisis por el Virus Corona es real y ha frenado todo en aquel país…



Los nogaleros deberán de comenzar desde ahora a buscar mercado, nuevos mercados, en donde colocar ese excedente de nuez que se convirtió en un cultivo prometedor hace una década y que ahora se ve que podría ir en picada…





Bares y Table Dance



Donde han apretado las turcas muy bien es en el área de Inspectores del municipio de Piedras Negras luego de los incidentes que provocaron la salida de varios de ese departamento, incluso el propio encargado y un jefe de turno…



Por ello es que el secretario del Ayuntamiento Santiago Elías Castro, Tato, ha estado pegado, atento, de cerca vigilando cómo es que las cosas se desarrollan en esa delicada y conflictiva área, pues por un lado los dueños de bares y cantinas están muy acostumbrados a pretender sobornar a los inspectores con tal de que no los multen en caso de alguna falla grave o no, pero también la vigilancia a los inspectores por parte de la dependencia es muy elevada y minuciosa…



Ante eso, el permitir que se realicen bailes exóticos en la zona de tolerancia debería de ser un problema grave, algo que no se ha tomado así por parte de Inspectores y que bien podría acarrear sanciones en los próximos días…



Este tipo de giros negros se erradicaron con mucho trabajo, muchos conflictos e incluso con situaciones de riesgo que en ellos se vivieron y que dejaron incluso personas desaparecidas y fallecidas en esos lugares…



El gobierno local y estatal le ha apostado a que esos giros no se permitan y ojalá y que quienes pretenden traerlos de regreso entiendan a qué se enfrentan, tal vez porque no son de aquí, son dueños de bares de otras ciudades en donde no enfrentaron el problema. Veremos y diremos, pues…





Posible caos por megacaravana



Donde deberán estar atentos hoy es en la Guardia Nacional en las regiones Carbonífera y Norte del estado porque la caravana en reclamo por la compra de carbón en Sabinas y los Cinco Manantiales se convertirá en un caos si no se planea el atender esta situación…



Los cinco alcaldes de esa región apoyarán la marcha, además de comerciantes, productores de carbón y trabajadores que reclaman que CFE opte por generar electricidad con combustibles más baratos, además de que las plantas de Nava están paradas por mantenimiento que realizan los consentidos de los contratos de esa paraestatal…



Pero hay que tener cuidado y sin duda incluso la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal deberá de disponer de elementos para resguardar ese evento si consideramos que será en un tramo de más de 150 kilómetros desde El Sauz hasta la zona de las puertas principales de las carboeléctricas e incluso Micare…



No se pueden confiar, por ello es que se deben de analizar bien las cosas para ver la cobertura en materia de seguridad…



CFE dice que no requiere carbón porque tiene bodegas llenas, pero también porque tiene apagadas dos terceras partes de las termoeléctricas, porque generar con carbón es más caro en este momento que con otros combustibles…





Canaco, impacto del 9 de Marzo



Los comerciantes de Piedras Negras sintieron un efecto moderado por el tema del paro nacional de mujeres convocado ayer 9 de marzo…



El abogado Carlos González fue claro en señalar el respeto y apoyo a este movimiento que el sector comercio tiene y cómo es que muchos socios apoyaron el paro, pero también una gran parte de las socias y socios de Canaco recibieron el apoyo de sus trabajadores acudiendo a laborar y manifestando su afinidad con el movimiento portando un distintivo o prenda de color morado…