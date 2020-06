28 Junio 2020 03:10:00

Adopta un abuelo

EL PROGRAMA EMPRENDIDO por el alcalde ALFREDO PAREDES “ADOPTA UN ABUELO” es una loable iniciativa de la Presidencia Municipal de Monclova a través del DIF y grupo Cáritas.

EN NUESTRA MONCLOVA trabajan al menos 350 personas de la tercera edad que dependían de los ingresos como empacadores en los súper mercados. Desafortunadamente la pandemia obligó a que no pudieran seguir trabajando, lo que ha provocado un severo daño económico en ellos.

ESTE PROGRAMA consiste en el compromiso de 150 pesos quincenales que servirán como sustento a nuestros adultos mayores, que la están sufriendo en serio, para más información y suscribirse en este programa de apoyo pueden comunicarse al

UN POCO DE NUESTRO ORIGEN, los sefardíes o judíos conversos en el noreste de México, este artículo dentro de mi columna fue gracias a la investigación del historiador, Lic. Horacio Domínguez Lara.

QUIÉNES FUERON LOS SEFARDITAS? Los sefardíes llegaron a España como familias judías que huyen de Jerusalén, cuando es destruido el Templo de Salomón por Nabucodonosor en el año 586 AC.

RECORREN EL ÁREA del mar mediterráneo y se establecen en una región a la que llamaron El Sefarad, donde se encuentra hoy en día la Península Ibérica (España y Portugal). Es por ello que a los españoles de ascendencia judía se les conoce con el seudónimo de sefarditas.

LOS PRIMEROS SEFARDÍES en México fueron esclavistas, su trabajo consistía en sorprender a los indios en sus comunidades, someterlos y después venderlos como trabajadores forzados para las minas de plata y oro de Guanajuato, Zacatecas, Mazapil y San Gregorio.

MUCHOS DE LOS SEFARDITAS o Lusojudíos (Portugal) radicados en la Península Ibérica, después de la expulsión en 1492 va a llegar a la Nueva España a mediados del siglo XVI, una vez consumada la conquista por Hernán Cortez en 1519 y consolidada la colonia.

SEFARDITAS LADINOS, Los sefarditas desarrollaron una lengua propia llamada Ladino (Enladinar = Traducir) que se utilizaba al redactar los textos sagrados en la Escuela de traductores de Toledo, de las lenguas como: Griego, Hebreo, Latín, Árabe Popular y Clásico.

EL LADINO ES EL ORIGEN del castellano primitivo con algunas desviaciones como son: No incluyen la LL, por lo que dicen sía (silla) y blanquíos (banquillos). Se omite la letra D en la terminación ADO (Ejemplos: juzgao, pelao, sentao). Cambian la O por la U : culuradu. Un cambio de letra de la J por la F: Juerte, Juistes. Guerco (Horcus) = Diablo. Se tienen varias contracciones como ACa = Vamos aca Panchita. AMa = Mamá, APa = Papá. Otras palabras: naiden, denantes, paque, ansina.

AL LLEGAR AL PODER los reyes católicos se inicia una gran tarea de reorganizar el reino en todos sus ámbitos y uno de los principales problemas que tuvieron que afrontar fue la cuestión judía y, sobre todo, la de los conversos.

EN UN PRINCIPIO fueron tolerantes con los judíos; respetaron su presencia, aunque procuraron tenerlos siempre bajo control, sin embargo al obtener la creación de un tribunal de inquisición especial para los conversos.

TRAS UNA SERIE de negociaciones con el pontífice Sixto IV, obtuvieron, en 1478, la autorización para crear la Inquisición en Castilla, que debía servir para fortalecer el catolicismo y combatir la herejía.

LA INQUISICIÓN fue especialmente dura con los conversos más pobres, humildes y respetuosos de los antiguos reinos de España y Portugal, dado que no se podían defender.

EL 31 DE MARZO de 1492 se promulga el decreto de expulsión, que no se hizo público hasta el mes de mayo. Las sinagogas, los cementerios, las escuelas y el resto de los bienes públicos de los judíos fueron confiscados y declarados propiedad del tesoro real.

LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA los “invitan” convertirse al Catolicismo o su destierro, miles de ellos emprendieron el viaje a otros países como; Italia, Portugal, Polonia, Alemania, Holanda y Marruecos, principalmente y algunos otros al Nuevo Mundo en las primeras carabelas de Colón, con nombres y apellidos falsificados los que eran llamados “marranos” como un insulto y que significa judío converso que se derivan de la palabra árabe que significa declarado prohibido en árabe.

A TRAVÉS DE LA HISTORIA a esta nación de origen Judío se les ha conocido como: Cristiano nuevo, Conversos, Marranos, Judío secreto, Criptojudío, Luso sefardita, Renegasos, Ancestro Judío, Chuetas, Anusim y Ashkenazic.

LOS “SEFARDITAS” se consideran diferentes a los demás judíos, porque “dicen haber estado en España durante el juicio y la muerte de Jesucristo”, por lo que no se consideran responsables de su crucifixión.

CUÁNDO Y POR QUÉ salieron de España, En el año 1492 ocurren varios acontecimientos importantes para el futuro de los sefarditas, por una parte la toma del Reino Granada (2 enero), concluye con el dominio de los musulmanes por más de 700 en la Península y el edicto de expulsión de judío (31 marzo) que en uno de sus párrafos decía:

NOSOTROS ORDENAMOS en este edicto que los judíos y judías de cualquiera edad que residan en nuestros dominios o territorios que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares pequeños o grandes de todas las edades al fin de julio de este año y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras.

Y OTRO ACONTECIMIENTO fue la salida del primer viaje de Colón al Nuevo Mundo el 3 de agosto de 1492 y el descubrimiento de América se da el 12 octubre de 1492.

EN EL DECRETO de expulsión es tanto para judíos y moros que podían permanecer en España, siempre y cuando se convirtieran bautizándose cristianos, dándoles un plazo de 100 años, al término del cual sus descendientes deberían tener un dominio perfecto del cristianismo y el castellano.

LA EXPULSIÓN de los árabes de España es entendible, ya que entre los moros y cristianos habían peleado por más 800 años, sin embargo el caso de los sefarditas no es explicable ya ellos residían en España hacía más 2,000 años, aportando su cultura e ideas al fortalecimiento de todos los reinos.

ESTUDIOSOS SOBRE EL TEMA, opinan que la expulsión sefardita fue un decreto de carácter económico, ya que acababa de pasar por una fuerte crisis y con la unión de los reinos de Castilla y Aragón por los reyes católicos y la recuperación de Granada, se requería de un mayor capital y que sólo lo tenían los ricos judíos.

LA LLEGADA MASIVA de judíos conversos a esta hoy región de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se sitúa entre 1550 y 1620 todo esto ocasionado por la libertad y descontrol de las autoridades virreinales y eclesiásticas. Personajes de origen sefardita que llegaron al noreste se mencionan entre otros a: Luis de Carvajal y de la Cueva, Alberto del Canto, Diego de Montemayor, Gaspar Castaño de Sosa y Manuel de Mederos.

MUCHA DE LA GASTRONOMÍA en el norte de México es de origen Sefardita y sumamente variada que van desde: EL cabrito, Tortillas de harina, cabrito, fritada, croqueta, “patagorria”, felafel (gorditas), picadillo turco, arroz huerfanito, carne con papas, vegetales iskebech (en escabeche), albóndigas, frijoles con carne (fijones, feojada, moros/cristianos, empedrado c/arroz, gallo negro, rancheros), pico gallo (chile, cilantro, tomate, cebolla), lentejas, cocidos (garbanzo), machitos (zarajo), hígados pollo, verduras asadas, tortillas de harina y repostería.- harina y pan sin levadura.

SI TU APELLIDO está en esta lista, puedes estar seguro que tu origen es Sefardita o judío converso. Acosta, Acuña, Arias, Aguirre, Aguilar, Alarcón, Alva, Álvarez, Alcázar, Alfaro, Alonzo, Altamirano, Alvarado, Andrade, Ángeles, Arellano, Arévalo, Acevedo, Baeza, Barbosa, Barrera, Barrientos, Benítez, Bosque, Botello,Briones, Bustos, Cáceres, Campos, Carbajal, Cárdenas, Carmona, Castaño, Castellanos, Castro, Cercado, Cerda, Cisneros, Cruz, Díaz, Domínguez, Duarte, Enríquez, Espinosa, Falcón, Flores, Franco, García, Garza, Gil, Gómez, González, Granados, Guerra, Gutiérrez, Henríquez, Hernández, Victoria, Herrera, Huerta, Jiménez, León, López de… Luna, Maldonado, Márquez, Villagómez, Medina, Mejía, Méndez, Mendoza, Molina, Montoya, Morales, Moreno, Moreira, Moro, Muñoz, Narváez, Núñez, Ocampo, Olivares, Ortega, Ortiz, Peña, Pérez, Pimentel, Ramírez, Ramos, Reyes, Ríos, Rivera, Rivero, Robles, Rodríguez, Rojas, Román, Romero, Rosas.