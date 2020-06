29 Junio 2020 04:10:00

Advertencia de nuevo cierre de actividades

La semana que concluyó ayer, del 22 al 28 de junio, las cifras del Covid-19 en Coahuila crecieron al 24%, a ritmo de 101 casos promedio por día, lo que debe alertar a las autoridades para apretar en las medidas de advertencia y llamado a la población para que acaten las regulaciones sanitarias que se deben aplicar para frenar los focos de contagio que se concentran en Ciudad Acuña, San Pedro y Torreón principalmente…



Ciudad Acuña en esa semana creció al 84 por ciento, de 192 a 356 casos; San Pedro con 76 casos más y un alza del 22 por ciento y Torreón pasó de 840 a 941, un alza de 12 por ciento…



Un dato que debe preocupar a las autoridades de manera constante es la ocupación de camas Covid o de pacientes positivos o sospechosos a Covid hospitalizados y que en Ciudad Acuña y Piedras Negras suman 46 personas, la mayoría de Acuña, pues ya se han trasladado del puerto del futuro hacia los hospitales nigropetenses ante la saturación en aquella ciudad, por ello es que esa falla en el alcalde Roberto de los Santos podría provocar que esta semana en algunos municipios como Ciudad Acuña se determine el cierre de algunas actividades no esenciales que podrían ser la causa de este rebrote en el número de casos…



La situación está muy complicada y los subcomités regionales analizan cada zona y también cada municipio semana a semana para trazar estrategias en base a lo que se registra de número de casos, los pacientes positivos hospitalizados y también los brotes por grupos de edad…



Alerta en fraude con limosnas



El que alertó a la población a no caer en engaños y fraudes a nombre de la diócesis fronteriza fue el obispo Alonso Garza Treviño, ya que el jefe de esta región católica ha dicho que se tienen reportes de personas que hacen llamadas telefónicas y que solicitan apoyos a nombre del Obispado…



Alonso Garza ha dicho que no deben caer en esos engaños, pues la diócesis tiene sus cuentas bancarias para donativos y también todo se hace a través de grupos de feligreses voluntarios que se encargan del tema económico…



La realidad es que la imaginación de los maleantes no tiene límite, ya que desde su encierro en los penales, donde tienen todo el tiempo del mundo, planean cómo obtener dinero con engaños valiéndose de cualquier cosa o fingiendo pertenecer a todo tipo de instituciones de beneficencia, religiosas y hasta de la autoridad…



Lo cierto es que también las llamadas telefónicas y extorsiones están a la orden del día y por ello es que siempre se debe de tener en casa un letrero de alerta cerca del teléfono para reflexionar sobre cualquier asunto extraño que alguien pida o mencione en una llamada…



Incierto panorama en colegios privados



Donde la preocupación renace es en los colegios privados de Piedras Negras, esto luego de que hay mucha incertidumbre sobre cómo será el próximo ciclo escolar…



No es nada más de que se diga que será a distancia, en línea o mixto, es decir que asistan uno o dos días por semana a clases, sino por el hecho de que las escuelas privadas desde preescolar hasta universidad difícilmente justifican el pago de colegiaturas con el nivel de educación y la tecnología que se tiene disponible para ello…



Los colegios como negocio que son, han visto reducidos sus costos de operación: Menos pago de servicios como energía eléctrica, gas, desgaste de su equipo, agua potable, teléfono y sí han mantenido o incrementado el costo de sus colegiaturas…



Pero con la enseñanza a distancia, las cosas deberán de mejorar en cuanto a calidad para que los padres de familia estén dispuestos a pagar por una educación privada…



Si las universidades públicas han visto reducida su matrícula para el próximo año escolar, imaginen qué sucederá en los colegios y universidades privados...



Sin duda muchos padres de familia esperan que la Secretaría de Educación de Coahuila, a través de su titular Higinio González, explique cómo será el próximo ciclo para ver qué decisión se toma en cuanto a los colegios privados de todos los niveles…



Porque además la economía familiar está deteriorada, ni duda cabe…



Anticipar los problemas



El que ha tenido mucha comunicación con el secretario de Salud y con el secretario de Inclusión del estado es el alcalde Claudio Bres, esto luego de que se ve una tendencia a la saturación de hospitales…



Y es que el munícipe busca prevenir antes de tener el problema encima en cuanto a respiradores…



Hay que salirle al paso a la problemática antes que se haga crisis y así es como actúa el alcalde en este caso para no pretender solucionar la situación cuando ya el número de hospitalizados sea poco manejable…